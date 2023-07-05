Российские хакеры взломали Госстат и заявили о "громкой победе": в Украине отреагировали

Сайт Госстата временно не работает из-за хакерской атаки

Российские хакеры атаковали сайт Государственной службы статистики Украины. Они опубликовали ложные данные о том, что из-за кибератаки якобы усложнилась работа украинских государственных структур, однако это не так.

В Госцпецсвязи опровергли "победу" российский хакеров и рассказали, что произошло на самом деле. На данный момент доступ ко всем данным восстановлен.

Так, об атаке на Госстат заявили так называемые хактивисты, которых связывают с ГРУ. Они взломали страницу ведомства в Фейсбук и опубликовали сообщение о кибератаке, но последствия были явно преувеличены. В заявлении было сказано, что из-за атаки якобы невозможно предоставлять статистические данные органам госвласти Украины, а также "усложнено оказание помощи налоговым органам". Помимо этого, российские хакеры заявили, что они "приостановили предоставления Генеральному штабу ВСУ статистических данных в области экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции".

Это сообщение моментально попало в пропагандистские Telegram-каналы, которые регулярно используются оккупантами для распространения дезинформации. Однако украинским специалистам удалось восстановить доступ к странице и ложный пост уже удален. Но вред от россиян все же есть — пострадали несколько рабочих компьютеров сотрудников Госстата, один из которых был использован для доступа к странице в Фейсбук.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные ЧП CERT-UA, действующая в составе Госспецсвязи, и Государственная служба статистики Украины подтверждают факт атаки злоумышленников на информационные ресурсы Госстата. Однако ее результаты значительно преувеличены. В частности, сейчас можно утверждать, что в результате инцидента информационные ресурсы Госстата не пострадали. Обрабатываемые на ресурсах Службы данные серверного оборудования Госстата, как и информационно-коммуникационная инфраструктура, не пострадали. Также у Службы есть возможность дальнейшего предоставления статистических данных", — сказано в сообщении Госпецсвязи.

Также есть заявление самих хакеров,в котором они утверждают, что Госстат Украины "публикует лживые отчеты, скрывая от украинцев реальную ситуацию в стране". Кроме того, утверждают российские хакеры, "Укрстат ведет статистику мужского населения призывного возраста и передает ее украинским военкоматам для осуществления мобилизационных мероприятий".

Украинцам напомнили, что Госстат не помогает налоговым органам или Генштабу ВСУ. Сейчас специалисты СБУ и других структур устанавливают масштабы проникновения и последствий инцидента. Работа официального вебсайта Госстата временно приостановлена. Украинцев просят быть бдительными и не верить российским фейкам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что хакеры в Беларуси "похоронили" александра лукашенко. Они взломали сайт хоккейного клуба "Динамо-Минск" и опубликовали некролог.