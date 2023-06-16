Ваш телефон взломали хакеры: шесть признаков, которые на это указывают

Эксперты назвали самые распространенные "тревожные звоночки", на которые стоит обращать внимание пользователям

Хакеры изобретают все новые способы взломов мобильных телефонов. Пользователи должны замечать "тревожные" подсказки, которые могут говорить о прослушке смартфона и не только.

Как понять, что iPhone или Android взломан хакерами? На это укажут шесть признаков, передает nypost.com.

Низкая производительность смартфона

Если приложения загружаются дольше, чем обычно, это может говорить о возможном взломе. Если приложение внезапно закрывается – еще один опасный признак.

Быстро садится батарея

Аккумуляторы смартфонов со временем разряжаются быстрее, но если это произошло внезапно, не исключено, что на ваш гаджет установили вредоносное ПО. Дело в том, что вредоносные программы скрыто работают в фоновом режиме, поэтому потребляют больше энергии для выполнения своих злонамеренных целей.

Больший расход интернета

Если вы заметили, что данные потребляются слишком быстро, это также может быть признаком работы хакеров. Вредоносное ПО может отправлять данные в фоновом режиме.

Изменения в счете

Ежемесячный счет за услуги, связанные с использованием смартфона, резко вырос – "красный флажок", говорящий о возможном кибервзломе. Если вредоносные программы потребляют, к примеру, интернет, то вам придется заплатить больше, чем обычно.

Всплывающие окна

Всплывающие окна – обычное дело для веб-браузеров. Но когда они начинают появляться слишком часто в разные моменты, это может означать, что вы заражены каким-то хитрым рекламным ПО.

Перегрев

Смартфон может быстро перегреваться из-за воздействия солнца, или же причиной служит старый аккумулятор. Но также перегрев – признак, что на телефоне есть хакерское ПО.

Что делать, если телефон взломали? Во-первых, установите надежное антивирусное программное обеспечение и запустите сканирование устройства. Во-вторых, удалите приложения, которые, как вы подозреваете, могут быть опасными. В-третьих, кардинальным шагом может быть сброс до заводских настроек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие СМС-сообщения опасно хранить на телефоне. А еще мы писали об ошибке пользователей, которая поможет мошенникам получить доступ к вашим данным.