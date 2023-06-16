Ваш телефон взломали хакеры: шесть признаков, которые на это указывают
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Эксперты назвали самые распространенные "тревожные звоночки", на которые стоит обращать внимание пользователям
Хакеры изобретают все новые способы взломов мобильных телефонов. Пользователи должны замечать "тревожные" подсказки, которые могут говорить о прослушке смартфона и не только.
Как понять, что iPhone или Android взломан хакерами? На это укажут шесть признаков, передает nypost.com.
- Низкая производительность смартфона
Если приложения загружаются дольше, чем обычно, это может говорить о возможном взломе. Если приложение внезапно закрывается – еще один опасный признак.
- Быстро садится батарея
Аккумуляторы смартфонов со временем разряжаются быстрее, но если это произошло внезапно, не исключено, что на ваш гаджет установили вредоносное ПО. Дело в том, что вредоносные программы скрыто работают в фоновом режиме, поэтому потребляют больше энергии для выполнения своих злонамеренных целей.
- Больший расход интернета
Если вы заметили, что данные потребляются слишком быстро, это также может быть признаком работы хакеров. Вредоносное ПО может отправлять данные в фоновом режиме.
- Изменения в счете
Ежемесячный счет за услуги, связанные с использованием смартфона, резко вырос – "красный флажок", говорящий о возможном кибервзломе. Если вредоносные программы потребляют, к примеру, интернет, то вам придется заплатить больше, чем обычно.
- Всплывающие окна
Всплывающие окна – обычное дело для веб-браузеров. Но когда они начинают появляться слишком часто в разные моменты, это может означать, что вы заражены каким-то хитрым рекламным ПО.
- Перегрев
Смартфон может быстро перегреваться из-за воздействия солнца, или же причиной служит старый аккумулятор. Но также перегрев – признак, что на телефоне есть хакерское ПО.
Что делать, если телефон взломали? Во-первых, установите надежное антивирусное программное обеспечение и запустите сканирование устройства. Во-вторых, удалите приложения, которые, как вы подозреваете, могут быть опасными. В-третьих, кардинальным шагом может быть сброс до заводских настроек.
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