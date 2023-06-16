Ваш телефон зламали хакери: шість ознак, які на це вказують

Експерти назвали найпоширеніші "тривожні дзвіночки", на які варто звертати увагу користувачам

Хакери винаходять все нові способи зламування мобільних телефонів. Користувачі повинні помічати "тривожні" підказки, які можуть говорити про прослуховування смартфона і не лише.

Як зрозуміти, що iPhone чи Android зламаний хакерами? На це вкажуть шість ознак, повідомляє nypost.com.

Низька продуктивність смартфона

Якщо додатки завантажуються довше, ніж зазвичай, це може говорити про можливий злам. Якщо програма раптово закривається – ще одна небезпечна ознака.

Швидко сідає батарея

Акумулятори смартфонів з часом розряджаються швидше, але якщо це сталося раптово, не виключено, що на ваш гаджет встановили зловмисне програмне забезпечення. Справа в тому, що шкідливі програми приховано працюють у фоновому режимі, тому споживають більше енергії для виконання своїх зловмисних цілей.

Більша витрата інтернету

Якщо ви помітили, що дані споживаються дуже швидко, це також може бути ознакою роботи хакерів. Шкідливе програмне забезпечення може надсилати дані у фоновому режимі.

Зміни у рахунку

Щомісячний рахунок за послуги, пов’язані з використанням смартфона, різко виріс — "червоний прапорець", що говорить про можливий кіберзлом. Якщо шкідливі програми споживають, наприклад, інтернет, вам доведеться заплатити більше, ніж зазвичай.

Вспливання вікон

Вікна, що спливають – звичайна справа для веб-браузерів. Але коли вони починають з’являтися дуже часто в різні моменти, це може означати, що ви заражені якимось хитрим рекламним програмним забезпеченням.

Перегрів

Смартфон може швидко перегріватися через вплив сонця, або причиною є старий акумулятор. Але також перегрівання – ознака, що на телефоні є хакерське ПЗ.

Що робити, якщо телефон зламали? По-перше, встановіть надійне антивірусне програмне забезпечення та запустіть сканування пристрою. По-друге, видаліть програми, які, як ви підозрюєте, можуть бути небезпечними. По-третє, кардинальним кроком може бути скидання до заводських налаштувань.

Раніше "Телеграф" розповідав, які SMS-повідомлення небезпечно зберігати на телефоні. А ще ми писали про помилку користувачів, яка допоможе шахраям отримати доступ до ваших даних.