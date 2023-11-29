У Криму несподівано по всіх каналах показали Зеленського та розповіли, хто такий путін (фото та відео)

У Криму на телебаченні включили виступ президента України

Невідомі доброзичливці вирішили нагадати мешканцям Криму про те, що настав час готуватися до повернення в Україну, а тому по всіх телеканалах там увечері 29 листопада показували звернення президента Володимира Зеленського.

Як повідомили місцеві telegram-канали, радник "голови" Криму олег крючков заявив, що низка місцевих інтернет-провайдерів зазнала хакерської атаки і була зламана. За його словами, технічні служби вже розпочали роботу з відновлення російського мовлення.

Як видно на кадрах із мережі, деякі кримчани не могли переключити на іншу передачу, оскільки звернення українського президента показували всіма каналами.

Інші користувачі показали, що на їх екранах назви каналів замінили на недвозначне нагадування про те, ким є російський диктатор.

Пі цьому, деяких із кримчан послання не втішило, тому що через це вони не змогли подивитися футбол.

Нагадаємо, українські розвідники нещодавно провели кібероперацію проти "Росавіації". Їм вдалося "розкопати" документи, які говорять, що рф зараз на межі справжнього авіаційного колапсу.