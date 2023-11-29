Могут покалечить на всю жизнь: чем опасны вещества, которыми отравили жену Буданова

Данные вещества никак не используются в быту и военном деле

В организме жены главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова Марианны обнаружили тяжелые металлы, в частности, мышьяк и ртуть. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления человека.

Данные вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления человека. Генерал-лейтенант, экс-глава ГУР Валерий Кондратюк подтвердил, что отравление произошло именно из-за этих веществ. Подробности он озвучил в интервью Radio NV.

"Отравление произошло тяжелыми металлами. Во время сдачи анализа были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть….. Но это коснулось не только непосредственно жены Кирилла Буданова, но также нескольких сотрудников ГУР МО. … А речь идет о высокопоставленных лицах — руководителях отдельных направлений, которые именно ответственны за операцию по России в Главном управлении разведки", — уточнил он.

Так, чем же опасны эти вещества?

В ВОЗ отмечают, что мышьяк и его соединения проникают в организм человека во время еды и питья. Еще один вариант – ингаляционным путем.

Попав в организм, яд разносится по всему организму. Он накапливается в клетках нервной системы, легких, сердца, селезенки, почек и печени, вызывая нарушение их функционирования.

Для взрослого человека смертельная доза мышьяка составляет 0,1-0,2 г. При значительной дозе мышьяка, быстро попавшей в организм, возникает острое отравление. Симптомы острого отравления мышьяком возникают спустя 30 минут с момента попадания яда в организм через рот. При дыхательном пути отравления интоксикация проявляется практически мгновенно.

Если пострадавшему не будет оказана срочная помощь, интоксикация усугубляется, приводя к выраженному поражению различных органов и систем. Человек может умереть или остаться инвалидом на всю жизнь.

Согласно данным ВОЗ, ртуть токсична для центральной и периферической нервной системы. Вдыхание паров ртути может оказывать вредное воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, легкие и почки. Кроме того, неорганические соли ртути оказывают коррозийное воздействие на кожу, глаза и желудочно-кишечный тракт. Могут приводить к интоксикации почек при проглатывании. В отдельных случаях — к смерти.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в истории с отравлением жены Кирилла Буданова Марианны главной целью, вероятнее всего, был лично начальник ГУР. Нейтрализация Буданова является основной целью российских спецслужб.