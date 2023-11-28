Яркая и стройная брюнетка: как выглядит жена Буданова, о которой говорит вся Украина (фото)

Избранница Буданова — 30-летняя Марианна

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов является не только храбрым защитником, но и счастливым семьянином. Однако немногие знают, как выглядит супруга главы ГУР Марианна Буданова.

После появления в СМИ тревожных новостей о возможном умышленном отравлении Марианны, к ней приковано большое внимание со стороны общественности. "Телеграф" решил показать, кто является возлюбленной Буданова и что известно об этом девушке.

Хотя пара не ведет социальные сети, где можно было бы в свободном доступе просмотреть их фотографии, в сети все же есть кадры с семьей Будановых. На них Марианна выглядит стройной брюнеткой с длинными волосами и пышными губами.

Марианна Буданова. Фото - Elle

На немногочисленных фото в интернете можно заметить, что девушка предпочитает сдержанный стиль одежды. На кадрах она красуется в стильных платьях или брюках и блузах. При этом жена главы ГУР не увешивает себя украшениями. Лишь на шее всегда неизменно остается черный шнурок с крестиком, на запястье — красная нить, а на безымянном пальце — обручальное кольцо.

Марианна Буданова. Фото - из открытых источников

Марианна Буданова. Фото - zhzh

Марианна Буданова. Фото - из открытых источников

Добавим, что Марианна стала женой Кирилла Буданова в 2013 году. В этом году у пары было десятилетие их крепкого брака. К слову, для начальника ГУР это уже второй брак. Впервые он женился в 2009 году, однако его семья спустя некоторое время распалась.

Марианна и Кирилл Будановы. Фото - из открытых источников

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что помимо Марианны Будановой были отравлены еще несколько человек. У них оказались похожие анализы.