Яскрава та струнка брюнетка: як виглядає дружина Буданова, про яку говорить вся Україна (фото)

Обранка Буданова — 30-річна Маріанна

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов є не лише хоробрим захисником, а й щасливим сім’янином. Проте мало хто знає, як виглядає дружина голови ГУР Маріанна Буданова.

Після появи у ЗМІ тривожних новин про можливе навмисне отруєння Маріанни, до неї прикута велика увага з боку громадськості. "Телеграф" вирішив показати, хто є коханою Буданова і що відомо про дівчину.

Хоча пара не веде соціальні мережі, де можна було б у вільному доступі переглянути їхні фотографії, у мережі все ж таки є кадри з родиною Буданових. На них Маріанна виглядає стрункою брюнеткою з довгим волоссям та пишними губами.

Маріанна Буданова. Фото — Elle

На нечисленних фото в інтернеті можна помітити, що дівчина віддає перевагу стриманому стилю одягу. На кадрах вона красується у стильних сукнях чи штанах та блузах. При цьому дружина голови ГУР не обважує себе прикрасами. Лише на шиї завжди незмінно залишається чорний шнурок з хрестиком, на зап’ясті — червона нитка, а на безіменному пальці — обручка.

Маріанна Буданова. Фото — з відкритих джерел

Маріанна Буданова. Фото — жж

Маріанна Буданова. Фото — з відкритих джерел

Додамо, що Маріанна стала дружиною Кирила Буданова у 2013 році. Цього року у пари було десятиріччя їхнього міцного шлюбу. До речі, для начальника ГУР це вже другий шлюб. Вперше він одружився 2009 року, проте його сім’я через деякий час розпалася.

Маріанна та Кирило Буданови. Фото — з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що крім Маріанни Буданової було отруєно ще кілька людей. У них виявились схожі аналізи.