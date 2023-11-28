Постраждала не лише дружина Буданова? Випливли нові подробиці отруєння в ГУР

Потерпілі проходять лікування

ЗМІ розкрили подробиці резонансної новини про отруєння дружини глави розвідки України Кирила Буданова Маріанни. Стало відомо, що отруєна була не тільки вона.

Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела у силовому блоці. Вони підтвердили інформацію про отруєння, а також повідомили, що зараз схожі аналізи з Маріанною отримали "ще кілька співробітників".

"Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", — повідомили джерела.

Варто зазначити, що раніше Буданов в інтерв'ю українській службі "Радіо Свобода" розповідав, що його дружина проживає разом із ним у його робочому кабінеті, хоч і не працює у ГУР.

За версією співрозмовників журналістів, дружину Буданова "скоріш за все отруїли через їжу". Але їй вже краще, і перший етап лікування пройдено.

Також стали відомі подробиці того, як саме було виявлено отруєння:

"Вона скаржилася на погане самопочуття, тому здали аналізи, що виявили отруєння".

Зазначимо, що наразі джерела "Телеграфа" також підтверджують факт інциденту з дружиною Буданова. За їхніми даними, наразі встановлюється точна причина отруєння.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у Буданової діагностували ураження важкими металами. Ці речовини ніяк не використовуються в побуті та військовій справі. Їх наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2022 року стало відомо про замах на Кирила Буданова та тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова.