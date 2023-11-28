Дружину Буданова отруїли? ЗМІ повідомили резонансні подробиці

Жінка перебуває під наглядом лікарів

Дружину начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова Маріанну отруїли. Наразі жінка перебуває у лікарні.

Про це пише "Бабель", посилаючись на власні джерела у розвідці. За словами співрозмовників видання, Будановій діагностували поразку важкими металами.

"Зараз завершується курс лікування, далі контроль лікарів", — зазначив співрозмовник у ГУР МО.

Також у розвідці зазначили, що ці вищезгадані речовини ніяк не використовуються у побуті та військовій справі. Їх наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини.

Наразі проводиться розслідування ймовірного замаху на вбивство дружини начальника ГУР МО України. Крім того, джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також були замахи. Це як початку повномасштабної війни, і після.

Варто додати, що в одному з інтерв’ю Кирило Буданов розповідав, що дружина постійно перебуває з ним і вже буквально живе з ним у його кабінеті на роботі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2022 року стало відомо про замах на Кирила Буданова та тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова.