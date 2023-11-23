Буданов знову схибив? У мережі пригадали один із найважливіших прогнозів глави ГУР

Прогнози Буданова — не пророцтва

Глава ГУР МО України Кирило Буданов, судячи з усього, на жаль, прорахувався з ще одним своїм прогнозом. До цього у 2023 році не справдилися його припущення про Крим.

Це помітили у мережі, аналізуючи всі прогнози Буданова по війні. Йдеться про його думку щодо тривалості війни.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року в інтерв’ю проекту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара Буданов говорив, що до літа 2023 року війна має завершитися виходом України на межі 91 року.

Це вже не перший помилковий прогноз Буданова на 2023 рік. До цього він прорахувався із таймінгами деокупації Криму. Хоча не можна забувати, що раніше більшість прогнозів глави розвідки України були дуже точними. Так, наприклад, у інтерв’ю, в якому Буданов говорив про кінець війни, він точно передбачив повернення Херсона. Як він і наголошував, це сталося до кінця 2022 року.

При цьому сам Буданов свої останні помилки у прогнозах уже пояснив тим, що "Україна вибилася із графіка".

"Не просто відстає від графіка, а вибилася з нього, що є "зовсім іншим тлумаченням", — пояснив він.

А за його новим прогнозом, кінця війни, на жаль, не варто тепер чекати ні у 2023-му, ні 2024-му. Буданов вважає, що це станеться у 2025-2026 роках. Причиною такої тривалості війни є наявність економічних і технічних ресурсів, які є в розпорядженні Кремля і всіх його союзників.

Також нагадаємо, що в самому ГУР закликають не ставитися до прогнозів Буданова як до пророцтв — це лише прогнози, що ґрунтуються на різних можливих сценаріях розвитку подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов назвав найнебезпечнішого для України розвідника Росії.