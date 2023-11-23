Буданов снова промахнулся? В сети припомнили один из важнейших прогнозов главы ГУР

Прогнозы Буданова — не пророчества

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, судя по всему, к сожалению, просчитался с еще одним своим прогнозом. До этого в 2023 году не сбылись его предположения о Крыме.

Это подметили в сети, анализируя все прогнозы Буданова по войне. Речь идет о его мнении по поводу продолжительности войны.

Напомним, что в конце 2023 года в интервью проекту "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара Буданов говорил, что к лету 2023 года война должно завершиться выходом Украины на границы 91 года.

Стоит отметить, что это уже не первый ошибочный прогноз Буданова на 2023 год. До этого он просчитался с таймингами деоккупации Крыма. Хотя нельзя забывать, что до этого большинство прогнозов главы разведки Украины были очень точными. Так, например, в тоже интервью, в котором Буданов говорил о конце войны, он точно предсказал возвращение Херсона. Как он и отмечал, это произошло до конца 2022 года.

При этом сам Буданов свои последние оплошности в прогнозах уже объяснил тем, что "Украина выбилась из графика".

"Не просто отстает от графика, а выбилась из него, что является "совсем иным толкованием", — пояснил он.

А по его новому прогнозу, конца войны, к сожалению, не стоит теперь ждать ни в 2023-ом, ни 2024-ом. Буданов считает, что это произойдет в 2025-2026 годах. Причина подобной продолжительности войны — наличие экономических и технических ресурсов, которые есть в распоряжении Кремля и всех его союзников.

Также напомним, что в самом ГУР призывают не относится к прогнозам Буданова, как к пророчествам — это лишь прогнозы, основанные на разных возможных сценариях развития событий.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов назвал самого опасного для Украины разведчика рф.