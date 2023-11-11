Первая годовщина освобождения Херсона: Зеленский, Буданов и другие поздравили украинцев (фото, видео)

В МВД сняли филь об освобождении Херсона, а президент напомнил, как встречали украинских военных

Жители Херсона сегодня, 11 ноября, отмечают первую годовщину освобождения города от российских оккупантов. По случаю праздника президент Украины и другие первые лица страны поблагодарили военных и обратились к жителям Херсона.

Так, глава государства отметил, что 11 ноября 2022 года навсегда останется в памяти украинцев. Эти эмоции и чувства не удастся забыть никогда, ведь флаг Украины в этот день вернулся домой и снова взвился над Херсоном.

"Мы все хорошо помним этот день, эти чувства. Как люди встречали наших военных, как радовались взрослые и дети. Большое спасибо каждому из воинов, благодаря которым это стало возможным. Помним обо всех, кто отдал свою жизнь ради будущего нашего государства. Херсон и херсонцы, спасибо за вашу стойкость и веру в Украину! Слава нашим героям! Слава нашему крепкому народу!", — написал Владимир Зеленский, опубликовав несколько снимков с того знаменательного дня.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что освобождение Херсона не просто важное событие для Украины, но и мощный посыл для всех. По его словам, у россии хорошо получается проигрывать и делает это она "грандиозно и позорно". Кроме того, оккупанты любят "отрицательно наступать", то есть отступать с позиций, а на оккупированных территориях всегда продвигаются нарративы о том, что "россия тут навсегда", но спустя время враг бежит.

"В-четвертых, россия захватывает украинские территории только для того, чтобы их уничтожать, устраивать массовые пытки и убийства мирного населения. Поэтому оставлять во что бы то ни стало россии – это обречь людей на страдания… Главное – не бояться россии – надо давить на эту агрессивную страну из прошлого, возвращать их в разумное состояние через болезненные поражения, скамьи обвиняемых и обильные репарации. Поражение россии – это вклад демократий в будущее человечества, будущее наших детей", — подытожил Михаил Подоляк.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов также поздравил Херсон с первой годовщиной освобождения от россиян, записав видеообращение.

"Дорогие жители несокрушимого и мужественного Херсона, я поздравляю вас со знаковым и переломным днем — первой годовщиной освобождения города-героя Херсон от российских оккупантов", — сказал Кирилл Буданов.

Главный разведчик страны добавил, что Херсон перевернул страницу оккупации и продолжает дальше мужественно противостоять врагу и пожелал городу процветать.

К поздравлениям присоединился министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что херсонцы знали и верили, что Украина вернется, а также опубликовал документальный фильм об освобождении города.

"Херсонцы знали и верили: Украина вернется. Ведь мы никогда не уступим ни клочка нашей земли, не оставим наших граждан. О работе за пределами собственных усилий, о стальной выдержке, силе духа и патриотизме, непоколебимой вере в победу и любовь к родной земле смотрите в документальном проекте МВД "Херсон: год после освобождения", — написал Игорь Клименко.

Руководитель Херсонской областной прокуратуры Сергей Гриценко также опубликовал видеоролик об освобождении Херсона, который провел в оккупации больше 8 месяцев. Все это время в городе продолжались ограбления, противоправные аресты и задержания, пытки, убийства и изнасилования.

"Работа правоохранительных органов Херсонщины направлена на эффективное расследование всех военных преступлений, вызванных российской агрессией. Совместными усилиями мы установим каждого, кто принес горе, боль и разруху в наши дома… Мы продолжаем борьбу ради мира и восстановления справедливости. Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области и дальше будут стоять на страже закона. Помним о павших, чтим их подвиг. Боремся за жизнь, возвращаем веру в справедливость", — написал Сергей Гриценко.

Херсонская областная военная администрация опубликовала видеопоздравление Виктора Бронюка из группы "ТИК".

"256 дней в оккупации херсонцы каждый день демонстрировали свою стойкость. Более восьми месяцев Херсон боролся, доказывал всему миру несокрушимость и стремление к свободе при всем. Верим, что скоро над всей Херсонщиной развевается желто-голубой флаг", — уверены в Херсонской ОВА.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин сменил командующего в Херсонской области. Вероятно, враг готовится к новым серьезным решениям, возможно даже к бегству.