Перша річниця звільнення Херсона: Зеленський, Буданов та інші привітали українців (фото, відео)

У МВС зняли філь про звільнення Херсона, а президент нагадав, як зустрічали українських військових.

Жителі Херсона сьогодні, 11 листопада, відзначають першу річницю визволення міста від російських окупантів. З нагоди свята президент України та інші перші особи країни подякували військовим та звернулися до жителів Херсона.

Так, глава держави зазначив, що 11 листопада 2022 року назавжди залишиться у пам’яті українців. Ці емоції та почуття не вдасться забути ніколи, адже прапор України цього дня повернувся додому і знову замайорів над Херсоном.

"Ми всі добре пам’ятаємо цей день, ці почуття. Як люди зустрічали наших військових, як раділи дорослі та діти. Велика подяка кожному з воїнів, завдяки яким це стало можливим. Пам’ятаємо про всіх, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої держави. Херсон і херсонці, дякую за вашу стійкість і віру в Україну! Слава нашим героям! Слава нашому міцному народу!", — написав Володимир Зеленський, опублікувавши кілька знімків із того знаменного дня.

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що звільнення Херсона не просто важлива подія для України, а й потужне посилання для всіх. За його словами, у росії добре виходить програвати й робить це вона "грандіозно та ганебно". Крім того, окупанти люблять "негативно наступати", тобто відступати з позицій, а на окупованих територіях завжди просуваються наративи про те, що "росія тут назавжди", але згодом ворог біжить.

"По-четверте, росія захоплює українські території лише для того, щоб їх знищувати, влаштовувати масові тортури та вбивства мирного населення. Тому залишати будь-що росії – це приректи людей на страждання… Головне – не боятися росії – треба тиснути на цю агресивну країну з минулого, повертати їх у розумний стан через болючі поразки, лави обвинувачених та великі репарації. Поразка росії – це внесок демократій у майбутнє людства, майбутнє наших дітей", — підсумував Михайло Подоляк.

Глава української розвідки Кирило Буданов також привітав Херсон із першою річницею звільнення від росіян, записавши відеозвернення.

"Дорогі жителі незламного та мужнього Херсона, я вітаю вас зі знаковим та переломним днем — першою річницею звільнення міста-героя Херсона від російських окупантів", — сказав Кирило Буданов.

Головний розвідник країни додав, що Херсон перевернув сторінку окупації та продовжує далі мужньо протистояти ворогові та побажав місту процвітати.

До привітань приєднався Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він зазначив, що херсонці знали та вірили, що Україна повернеться, а також опублікував документальний фільм про звільнення міста.

"Херсонці знали і вірили: Україна повернеться. Адже ми ніколи не поступимося ні клаптиком нашої землі, не залишимо наших громадян. Про роботу за межами власних зусиль, про сталеву витримку, силу духу і патріотизм, непохитну віру в перемогу і любов до рідної землі дивіться у документальному проекті МВС "Херсон: рік після звільнення", — написав Ігор Клименко.

Керівник Херсонської обласної прокуратури Сергій Гриценко також опублікував відеоролик про звільнення Херсона, який провів в окупації понад 8 місяців. Весь цей час у місті продовжувалися пограбування, протиправні арешти та затримання, тортури, вбивства та зґвалтування.

"Робота правоохоронних органів Херсонщини спрямована на ефективне розслідування всіх воєнних злочинів, викликаних російською агресією. Спільними зусиллями ми встановимо кожного, хто приніс горе, біль та розруху в наші будинки… Ми продовжуємо боротьбу заради миру та відновлення справедливості. Прокурори органів прокуратури Херсонської області й надалі стоятимуть на варті закону. Пам’ятаємо про полеглих, шануємо їх подвиг. Боремося за життя, повертаємо віру у справедливість", — написав Сергій Гриценко.

Херсонська обласна військова адміністрація опублікувала відеопривітання Віктора Бронюка із гурту "ТІК".

"256 днів в окупації херсонці щодня демонстрували свою стійкість. Понад вісім місяців Херсон боровся, доводив усьому світу незламність і прагнення свободи при всьому. Віримо, що незабаром над усією Херсонщиною майорить жовто-блакитний прапор", — упевнені у Херсонській ОВА.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін змінив командувача Херсонської області. Ймовірно, ворог готується до нових серйозних рішень, можливо, навіть до втечі.