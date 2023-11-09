Готуються тікати? Чому окупанти терміново замінили командувача на Херсонщині

Військове керівництво рф незадоволене діями попереднього командира окупантів на Херсонщині та Запоріжжі

Окупанти хочуть змінити тактику та стратегію на фронті у тимчасово окупованій частині Херсонської області, або готуються до прийняття складного рішення – можливо, навіть чергового "жесту доброї волі". Тому вони провели ротацію командування угруповання окупаційних військ "Днєпр", замінивши генерала Олега Макаревича на генерал-полковника Михайла Теплинського.

Про це сказала речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Національного телемарафону. Генерал Макаревич, зазначила вона, не виправдав очікування російського військового керівництва.

"Запорізький напрямок просів у їхньому розумінні досить суттєво: поламані зуби дракона не зупинили натиску Сил оборони. І Херсонський напрямок продовжує контрбатарейну боротьбу й здобуває результати досить переконливі", – нагадала вона.

Окрім того, додала Гуменюк, командувача росіяни зазвичай змінюють перед тим, як прийняти важливе військове рішення на фронті. А Сили оборони України активно їм процес прийняття рішень ускладнюють.

Хто такий Михайло Теплинський

Генерал-полковник Михайло Теплинський – командувач майже знищеними в Україні російськими повітряно-десантними військами. Теплинський вважається одним з найкращих генералів росії – та, за даними британської розвідки, на відміну від переважної більшості інших російських генералів, користується широкою повагою серед російських військових.

"Телеграф" вже писав, що Теплинський з липня 2023 року перебував на посаді командувача всього окупаційного угрупування військ, яке залучено до війни в Україні. Але потім його усунули з цієї посади й "виплив" генерал лише нещодавно, очоливши угруповання "Днєпр".