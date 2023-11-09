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Готуються тікати? Чому окупанти терміново замінили командувача на Херсонщині

Автор
Антон Корж
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Автор
Генерал-полковник Теплинський, на думку росіян, повинен покращити становище сил окупантів Новина оновлена 09 листопада 2023, 12:26
Генерал-полковник Теплинський, на думку росіян, повинен покращити становище сил окупантів. Фото Соцмережі

Військове керівництво рф незадоволене діями попереднього командира окупантів на Херсонщині та Запоріжжі

Окупанти хочуть змінити тактику та стратегію на фронті у тимчасово окупованій частині Херсонської області, або готуються до прийняття складного рішення – можливо, навіть чергового "жесту доброї волі". Тому вони провели ротацію командування угруповання окупаційних військ "Днєпр", замінивши генерала Олега Макаревича на генерал-полковника Михайла Теплинського.

Про це сказала речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Національного телемарафону. Генерал Макаревич, зазначила вона, не виправдав очікування російського військового керівництва.

"Запорізький напрямок просів у їхньому розумінні досить суттєво: поламані зуби дракона не зупинили натиску Сил оборони. І Херсонський напрямок продовжує контрбатарейну боротьбу й здобуває результати досить переконливі", – нагадала вона.

Окрім того, додала Гуменюк, командувача росіяни зазвичай змінюють перед тим, як прийняти важливе військове рішення на фронті. А Сили оборони України активно їм процес прийняття рішень ускладнюють.

Хто такий Михайло Теплинський

Генерал-полковник Михайло Теплинський – командувач майже знищеними в Україні російськими повітряно-десантними військами. Теплинський вважається одним з найкращих генералів росії – та, за даними британської розвідки, на відміну від переважної більшості інших російських генералів, користується широкою повагою серед російських військових.

"Телеграф" вже писав, що Теплинський з липня 2023 року перебував на посаді командувача всього окупаційного угрупування військ, яке залучено до війни в Україні. Але потім його усунули з цієї посади й "виплив" генерал лише нещодавно, очоливши угруповання "Днєпр".

Теги:
#Херсонська область #Наталя Гуменюк #Війна в Україні #Південь #Російські окупанти