Готовятся бежать? Почему оккупанты срочно заменили командующего на Херсонщине

Военное руководство россии недовольно действиями предыдущего командира оккупантов на Херсонщине и Запорожье

Оккупанты хотят изменить тактику и стратегию на фронте во временно оккупированной части Херсонской области или готовятся к принятию сложного решения — возможно, даже очередного "жеста доброй воли". Поэтому они провели ротацию командования группировки оккупационных войск "Днепр", заменив генерала Олега Макаревича на генерал-полковника Михаила Теплинского.

Об этом заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Национального телемарафона. Генерал Макаревич, отметила она, не оправдал ожидания русского военного управления.

"Запорожское направление просело в их понимании достаточно существенно: поломанные зубы дракона не остановили натиска Сил обороны. И Херсонское направление продолжает контрбатарейную борьбу и получает результаты достаточно убедительные", – напомнила она.

Кроме того, добавила Гуменюк, командующего русские обычно меняют перед тем, как принять важное военное решение на фронте. А Силы обороны Украины активно им процесс принятия решений усложняют.

Кто такой Михаил Теплинский

Генерал-полковник Михаил Теплинский – командующий почти уничтоженными в Украине российскими воздушно-десантными войсками. Теплинский считается одним из лучших генералов россии – и, по данным британской разведки, в отличие от подавляющего большинства других российских генералов пользуется широким уважением среди российских военных.

"Телеграф" уже писал, что Теплинский с июля 2023 года состоял в должности командующего всей оккупационной группировкой войск, которая привлечена к войне в Украине. Но потом его отстранили от этой должности и "выплыл" генерал только недавно, возглавив группировку "Днепр".