Он разрабатывает различные спецоперации внутри самой Украины

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал самого опасного для Украины разведчика рф. По его словам это начальник пятой службы ФСБ Сергей Беседа.

Он является "очень проблемным" для Украины. Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью УП.

Согласно данным руководителя ГУР, после начала вторжения Беседу на определенный промежуток времени отстранили от выполнения обязанностей. Его задержали и поместили в СИЗО. Однако спустя время освободили, и он вернулся на ранее занимаемую должность. Сейчас Беседа занимается тем, что разрабатывает различные спецоперации внутри самой Украины. "Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины. Активными операциями на территории Украины", — рассказал Буданов.

Кирилл Буданов подчеркнул, что ГРУ рф больше ориентировано на военную разведку. А вот 5-я служба ФСБ – на гражданских лиц, политиков, бизнесменов и так далее.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Буданов снова заговорил о сроках освобождения Крыма и сделал тонкий намек.