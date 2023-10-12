Буданов назвав найнебезпечнішого для України розвідника рф

Він розробляє різноманітні спецоперації всередині самої України

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов назвав найнебезпечнішого для України розвідника росії. За його словами, це начальник п’ятої служби ФСБ рф Сергій Бесіда.

Він є "дуже проблемним" для України. Про це Кирило Буданов розповів у інтерв’ю УП.

За даними керівника ГУР, після початку вторгнення Бесіду на певний проміжок часу усунули від виконання обов’язків. Його затримали та помістили до СІЗО. Однак згодом звільнили, і він повернувся на посаду. Наразі Бесіда займається тим, що розробляє різноманітні спецоперації всередині самої України. "Наразі він займається своєю роботою, на жаль, зовсім не на користь України. Активними операціями на території України", — розповів Буданов.

Кирило Буданов підкреслив, що ГРУ росії більше спрямоване на військову розвідку. А ось 5-та служба ФСБ – на цивільних осіб, політиків, бізнесменів тощо.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Буданов знову заговорив про терміни звільнення Криму та зробив тонкий натяк.