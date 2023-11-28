Пострадала не только жена Буданова? Всплыли новые подробности отравления в ГУР

Потерпевшие проходят лечение

СМИ раскрыли подробности резонансной новости об отравлении жены главы разведки Украины Кирилла Буданова Марианны. Стало известно, что отравлена была не только она.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в силовом блоке. Они подтвердили информацию об отравлении, а также сообщили, что на данный момент похожие анализы с Марианной получили "еще несколько сотрудников".

"Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", — сообщили источники издания.

Стоит отметить, что ранее Буданов в интервью украинской службе "Радио Свобода" рассказывал, что его жена проживает вместе с ним в его рабочем кабинете, хотя и не работает в ГУР.

По версии собеседников журналистов, жену Буданова "скорее всего отравили через еду". Но ей уже лучше, и первый этап лечения пройден.

Также стали известны подробности того, как именно было выявлено отравление:

"Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление".

Отметим, что на данный момент источники "Телеграфа" также подтверждают факт инцидента с женой Буданова. По их данным, сейчас устанавливается точная причина отравления.

Напомним, по данным СМИ, у Будановой диагностировали поражение тяжелыми металлами. Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2022 года стало известно о покушении на Кирилла Буданова и тогдашнего министра обороны Алексея Резникова.