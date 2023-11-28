Жену Буданова отравили? СМИ сообщили резонансные подробности

Женщина находится под присмотром врачей

Супругу начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. На данный момент женщина находится в больнице.

Об этом пишет "Бабель", ссылаясь на собственные источники в разведке. По словам собеседников издания, Будановой диагностировали поражение тяжелыми металлами.

"Сейчас завершается курс лечения, дальше контроль врачей", — отметил собеседник в ГУР МО.

Также в разведке отметили, что эти вышеуказанные вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

В настоящее время проводится расследование вероятного покушения на убийство супруги начальника ГУР МО Украины. Кроме того, источники подтвердили, что на Кирилла Буданова также были покушения. Это как до начала полномасштабной войны, так и после.

Стоит добавить, что в одном из интервью Кирилл Буданов рассказывал, что супруга постоянно находится с ним рядом и уже буквально живет с ним в его кабинете на работе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2022 года стало известно о покушении на Кирилла Буданова и тогдашнего министра обороны Алексея Резникова.