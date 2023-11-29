Можуть покалічити на все життя: чим небезпечні речовини, якими отруїли дружину Буданова

Ці речовини не використовуються в побуті та військовій справі

В організмі дружини голови Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Маріанни виявили важкі метали, зокрема миш’як і ртуть. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння людини.

Ці речовини не використовуються в побуті та військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння людини. Генерал-лейтенант, ексглава ГУР Валерій Кондратюк підтвердив, що отруєння сталося саме через ці речовини. Подробиці він озвучив в інтерв’ю Radio NV.

"Отруєння сталося важкими металами. Під час здачі аналізу були виявлені такі метали, як миш’як і ртуть... Але це торкнулося не тільки безпосередньо дружини Кирила Буданова, але також кількох співробітників ГУР МО. ... А йдеться про високопосадовців — керівників окремих напрямків, які саме відповідальні за операцію щодо росії у Головному управлінні розвідки", — уточнив він.

Тож чим же небезпечні ці речовини?

У ВООЗ зазначають, що миш’як та його сполуки проникають в організм людини під час їжі та пиття. Ще один варіант – інгаляційним шляхом.

Потрапивши в організм, отрута розноситься по всьому організму. Він накопичується у клітинах нервової системи, легень, серця, селезінки, нирок та печінки, викликаючи порушення їх функціонування.

Для дорослої людини смертельна доза миш’яку становить 0,1-0,2 г. При значній дозі миш’яку, що швидко потрапила в організм, виникає гостре отруєння. Симптоми проявляються через 30 хвилин із моменту потрапляння отрути в організм через рот. При дихальному шляху отруєння інтоксикація проявляється майже миттєво.

Якщо постраждалому не буде надано термінової допомоги, інтоксикація посилюється, призводячи до вираженого ураження різних органів та систем. Людина може померти чи залишитися інвалідом на все життя.

Згідно з даними ВООЗ, ртуть токсична для центральної та периферичної нервової системи. Вдихання парів ртуті може шкідливо впливати на нервову, травну та імунну системи, легені та нирки. Крім того, неорганічні солі ртуті надають корозійну дію на шкіру, очі та шлунково-кишковий тракт. Можуть призводити до інтоксикації нирок при ковтанні. В окремих випадках – до смерті.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в історії з отруєнням дружини Кирила Буданова Маріанни головною метою, найімовірніше, був особисто начальник ГУР. Нейтралізація Буданова є основною метою російських спецслужб.