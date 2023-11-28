Дружину Буданова отруїли: що відомо про обраницю головного розвідника України

Вона – друга дружина голови ГУР

Дружину начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова Маріанну отруїли. Вона перебуває у лікарні з діагнозом ураження важкими металами.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Маріану Буданову. У жовтні 2022 року Буданова дала інтерв’ю українському журналу Elle, у якому розповіла про себе. Сам глава ГУР в одному з інтерв’ю наприкінці серпня говорив, що дружина постійно перебуває з ним поряд і живе з ним у його кабінеті.

Маріанна Буданова

"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті 24/7. Раніше я йшов на роботу і повертався, а зараз..." — відповів глава розвідки на запитання, чи є у Буданових час на "моменти простого щастя".

Маріанна є другою дружиною Кирила Буданова. Вперше він одружився 2009 року, але цей шлюб не був довгим. Скільки саме він тривав — невідомо, проте вже у 2013 році військовий одружився вдруге. Кирило та Маріанна стали чоловіком та дружиною в серпні 2013 року. За освітою чоловіка голови ГУР психолог, з 2015 по 2017 рік займалася волонтерською діяльністю у Головному військовому шпиталі на вул. Госпитальній у Києві.

Маріанна Буданова народилася 3 серпня 1993 року в селі Ставищі Київської області. Вона не веде соцмережі, тож інформації про неї небагато. Відомо, що у минулому вона балотувалася у депутати від партії Віталія Кличка "Удар", але не була обрана. Маріанна говорила, що прагне зробити Київ європейською столицею. З червня 2021 року вона була радницею мера Києва Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

"Як киянка я переживаю за майбутнє Києва. Я хочу бачити нашу столицю нарівні з головними столицями світу. Кирило Олексійович повністю підтримав мене. Ми взагалі підтримуємо один одного у всіх бажаннях та починаннях, допомагаємо у реалізації планів", — зазначила вона.

За словами дружини Буданова, чоловік увечері 23 лютого 2022 повідомив їй, що о п’ятій ранку наступного дня почнеться повномасштабне вторгнення. Думок виїжджати з країни вона не мала.

"Ми зібралися і поїхали до нього на роботу, відтоді ми знаходимося не вдома... Треба розуміти, що мирного часу як такого для моєї родини майже не було. Через кілька місяців після того, як я познайомилася з моїм майбутнім чоловіком, почали розгортатися драматичні події на Майдані. Потім, як ви знаєте, все пішло-поїхало: анексія Криму, бої на Донбасі, АТО, куди Кирила відправили одним з перших.Я звикла жити у постійному стані підготовки та очікування.Тому для мене перші дні вторгнення не стали потрясінням", — поділилася дружина голови ГУР.

З початку повномасштабної війни Маріанна багато займалася допомогою. У цьому їй допомагає волонтерське минуле.

"Ми вивозили по кілька автомобілів з котами, допомагали з продуктами людям, які годували бійців тероборони, передавали необхідні речі для ЗСУ. Запитів завжди дуже багато, і проблеми не вичерпуються. Тому намагаюся виходити на небайдужих людей та оточувати себе тими, хто займається спільною справою…Як і багато українців сьогодні, намагаюся робити те, що мені під силу", — розповідала вона.

Маріанна займалася волонтерством

Водночас дружина голови ГУР не втручається у робочі справи чоловіка. Однак він ділиться з нею своїми досягненнями, але лише тоді, коли це вже можна зробити.

"Мій чоловік — надзвичайно професійна людина. І на всі теми, які мають гриф секретності чи державної таємниці, ми не спілкуємося. Я ніколи не втручаюся в його роботу, але якщо йому потрібна моя допомога чи порада з якогось питання, я завжди охоче намагаюся допомогти. Буває, що я однією з перших можу дізнатися про успішне виконання завдання, але тільки після його завершення", — зазначила вона.

Подружжя Буданов

Буданова розповідала, як у перші тижні повномасштабного вторгнення на її день народження чоловік подарував їй власноруч зроблену листівку та букет тюльпанів. Проте чоловік трохи підкоригував її спогади.

"Ніякий букет я не знайшов. Тоді трохи було не до квітів, і мені так здається, що особливо їх і не продавали. Ну, може, й помиляюся, але я тоді не знайшов... Я зробив із стікерів таку, як у першому класі, квітка така. Все, на що зміг у той момент", — розповів він.

Як повідомляв "Телеграф", ЗМІ розкрили подробиці резонансної новини про отруєння дружини глави розвідки України Кирила Буданова Маріанни. Стало відомо, що отруєна була не лише вона.