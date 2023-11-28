Жену Буданова отравили: что известно об избраннице главного разведчика Украины

Она — вторая жена главы ГУР

Жену начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Она находится в больнице с диагнозом поражение тяжелыми металлами.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Марианне Будановой. В октябре 2022 года Буданова дала интервью украинскому журналу Elle, в котором рассказала о себе. Сам глава ГУР в одном из интервью в конце августа говорил, что супруга постоянно находится с ним рядом и живет с ним в его кабинете.

Марианна Буданова

"Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете 24/7. Раньше я шел на работу и возвращался, а сейчас…" — ответил глава разведки на вопрос, есть ли у Будановых время на "моменты простого счастья".

Марианна является второй женой Кирилла Буданова. Впервые он женился в 2009 году, но этот брак не был долгим. Сколько именно он продолжался — неизвестно, однако уже в 2013 году военный женился во второй раз. Кирилл и Марианна поженились в августе 2013 года. По образованию супруга главы ГУР психолог, с 2015 по 2017 год занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале на ул. Госпитальной в Киеве.

Марианна Буданова родилась 3 августа 1993 в селе Ставище Киевской области. Она не ведет соцсети, поэтому информации о ней немного. Известно, что в прошлом она баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар", но не была избрана. Марианна говорила, что стремится сделать Киев европейской столицей. С июня 2021 года она являлась советницей мэра Киева Виталия Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

"Как киевлянка я переживаю за будущее Киева. Я хочу видеть нашу столицу наравне с главными столицами мира. Кирилл Алексеевич полностью поддержал меня. Мы вообще поддерживаем друг друга во всех желаниях и начинаниях, помогаем в реализации планов", — отметила она.

По словам супруги Буданова, муж вечером 23 февраля 2022 года сообщил ей, что в пять утра на следующий день начнется полномасштабное вторжение. Мыслей выезжать из страны у нее не было.

"Мы собрались и поехали к нему на работу, с тех пор мы находимся не дома … Надо понимать, что мирного времени как такового для моей семьи почти не было. Спустя несколько месяцев после того, как я познакомилась с моим будущим мужем, начали разворачиваться драматические события на Майдане. Потом, как вы знаете, все пошло-поехало: аннексия Крыма, бои на Донбассе, АТО, куда Кирилла отправили одним из первых. Я привыкла жить в постоянном состоянии подготовки и ожидания. Поэтому для меня первые дни вторжения не стали потрясением", — поделилась жена главы ГУР.

С начала полномасштабной войны Марианна много занималась помощью. В этом ей помогает волонтерское прошлое.

"Мы вывозили по несколько автомобилей с котами, помогали с продуктами людям, которые кормили бойцов терробороны, передавали необходимые вещи для ВСУ. Запросов всегда очень много, и проблемы не иссякают. Поэтому пытаюсь выходить на неравнодушных людей и окружать себя теми, кто занимается общим делом. Как и многие украинцы сегодня, пытаюсь делать то, что мне по силам", — рассказала она.

Марианна занималась волонтерством

Вместе с тем супруга главы ГУР не вмешивается в рабочие дела мужа. Однако он делится с ней своими достижениями, но только тогда, когда это уже можно сделать.

"Мой муж — чрезвычайно профессиональный человек. И на все темы, которые имеют гриф секретности или государственной тайны, мы не общаемся. Я никогда не вмешиваюсь в его работу, но если ему нужна моя помощь или совет по какому-то вопросу, я всегда охотно стараюсь помочь. Бывает, что я одной из первых могу узнать об успешном выполнении задачи, но только после ее завершения", — отметила она.

Супруги Будановы

Буданова рассказывала, как в первые недели полномасштабного вторжения на ее день рождения муж подарил ей собственноручно сделанную открытку и букет тюльпанов. Однако муж немного подкорректировал ее воспоминания.

"Никакой букет я не нашел. В то время немного было не до цветов, и мне так кажется, что особенно их и не продавали. Ну, может, и ошибаюсь, но я тогда не нашел… Я сделал из стикеров такую, как в первом классе, цветок такой. Все, на что смог в тот момент", — рассказал он.

Как сообщал "Телеграф", СМИ раскрыли подробности резонансной новости об отравлении жены главы разведки Украины Кирилла Буданова Марианны. Стало известно, что отравлена была не только она.