Отруєння дружини Буданова: ексочільник ГУР назвав справжню ціль окупантів

Операції ГУР помітно докучають росії

В історії з отруєнням дружини Кирила Буданова Маріанни головною метою, найімовірніше, був особисто начальник Головного управління розвідки. Нейтралізація Буданова є основною метою російських спецслужб.

Таку думку висловив генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020-2021 роках, начальник Головного управління розвідки у 2015-2016 роках Валерій Кондратюк в інтерв’ю Radio NV. За його словами, полювання на Буданова говорить про те, що операції ГУР докучають росії.

"Сьогодні в нас, в Україні, більшість наших людей вже звикли до чергових операцій ГУРа на території росії й в Криму — (ударів, — Ред.) по всіх цих аеродромах, комунікаціях, складах боєприпасів. Тобто для нас це вже, знаєте, як серія. Ми вже навіть не коментуємо чергові операції. Ми розуміємо, це стратегія тисячі порізів. Але при тому саме це полювання свідчить, що Росії ці операції ГУРа допікають і точно заливають їм, як кажуть, сала за їхню рубашку. І це вони дуже-дуже чітко відчувають", — сказав він.

Водночас Кондратюк наголосив, що застосування отрути сталося, коли росіяни не змогли дотягнутися до начальника ГУР особисто та спробували зробити це через третіх осіб. Він також вважає, що росіяни використали б будь-яку спробу, щоб позбутися Кирила Буданова та його керівництва.

"Я хочу ще раз наголосити: що сьогодні, за моїми оцінками, найбільш бажаною ціллю російських спецслужб, безумовно, є очільник ГУР і співробітники ГУР МО України через особисте приниження путіна. І саме це викликало не лише кількість серій ракетних ударів, Shahed по будівлях, по приміщеннях ГУР МО, а також постійне полювання російських диверсантів за безпосередньо Кирилом Будановим", — додав Кондратюк.

Співрозмовник видання наголосив, що згідно з наявною у нього закритою інформацією, отруєння сталося важкими металами. При здачі аналізу було виявлено такі метали, як миш’як та ртуть. Виведення таких речовин з організму потребує певного часу.

Отруєння торкнулося окрім дружини Буданова ще й високопосадовців. У цьому випадку йдеться про керівників окремих напрямків, які саме відповідальні за операцію по рф у Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що постраждати від отруєння могла не лише Маріанна Буданова, а ще кілька співробітників. Як з’ясувалося, у них виявилися подібні аналізи.