Не лише дружина Буданова. ТОП-6 загадкових отруєнь останніх років

Останніми роками світом прокотилася хвиля отруєнь тих, хто виступає проти рф чи критикує путіна

У ряді українських ЗМІ прогриміла новина про отруєння важкими металами дружини начальника ГУР Кирила Буданова Маріанни. Згодом з'явилися нові подробиці — мовляв, отруєна була не тільки вона, а ще кілька співробітників Головного управління розвідки, вони зараз лікуються. Анонімні співрозмовники кажуть, що Маріанну Буданову "скоріше за все отруїли через їжу".

Хто саме був ціллю отруювачів – невідомо. Але раніше Буданов в інтерв'ю українським медіа розповідав, що його дружина проживає разом із ним у його робочому кабінеті, хоч і не працює у ГУР. В українській історії було багато гучних випадків отруєнь, у тому числі за останні роки. "Телеграф" згадує найвідоміші з них:

Отруєння Умерова

У березні 2022 року іноземні медіа писали про отруєння російського олігарха Романа Абрамовича та двох учасників української делегації, серед яких теперішній глава міноборони Рустем Умеров. Зазначимо, що відразу після початку повномасштабної війни Умеров увійшов до складу української делегації на переговорах України з росією.

Так, за даними видання The Wall Street Journal писали, що ці особи мали симптоми отруєння на початку березня минулого року. Постраждалі нібито скаржилися на почервоніння очей, сльозотечу, лущення шкіри на обличчі та руках.

Хоча Умеров спростував інформацію про отруєння та назвав її фейком.

Віктор Ющенко

Президентські вибори-2004 відбувалися 31 жовтня (перший тур), а за місяць до цього відбулося загадкове отруєння одного з основних кандидатів на той час, Віктора Ющенка. Винного у отруєнні не назвали досі, проте відомо, що 5 вересня 2004 року Ющенко зустрічався з керівництвом Служби безпеки України, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку.

Віктор Ющенко до та після отруєння

Лікарі заявили, що Ющенко був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п'ять днів до госпіталізації. Він вижив, проте отримав пошкодження шкіри на обличчі. Пізніше було проведено низку експертиз. Повторна експертиза в кінці травня 2006 року підтвердила факт наявності діоксину в організмі Ющенка.

Експосол США

Цього року Atlantic Council підтвердила, що старший директор її Євразійського центру Джон Гербст та колишній посол США в Україні був одним з чотирьох людей, які зазнали отруєнь або зіткнулися з випадками проникнення в їхнє житло невідомих, підозрюваних у зв’язках із російськими спецслужбами. Так, Гербст, обіймав посаду посла США в Україні й Узбекистані у 2000-тисячних.

Він захворів у квітні 2021 року і відчув симптоми, "які могли свідчити про отруєння, включаючи підвищені рівні токсинів у його крові". Також від подібних симптомів страждали директор фонду "Вільна росія" Наталія Арно, а також неназвана російська журналістка, яка виїхала з рф.

Атлантична рада заявила, що медичні працівники "надали ефективну допомогу Гербсту в той час, але не змогли остаточно зробити висновок про отруєння". Федеральні правоохоронні органи також були залучені до справи, у Гербста взяли зразок крові, хоча результати лабораторних досліджень не виявили токсичних сполук.

Цушко

У 2007 році колишній міністр МВС Василь Цушко нібито був отруєний, принаймні так заявив він сам та його адвокат Тетяна Монтян (зараз проживає в росії та працює на російську пропагандуї). Цушко каже, що у німецькій клініці в його крові виявили летальні дози теофіліну і дігоксину – препаратів, які застосовують для лікування астми та серцевих розладів, але які при передозуванні здатні спровокувати інфаркт. Саме це сталося з міністром, і він був переконаний, що захворіти йому "допомогли".

Цушко звинувачував Секретаріат Президента в отруєнні, мовляв, причиною замаху стали його дії з недопущення перевороту в Генпрокуратурі, а також антикорупційні заходи в МВС.

Свідок у справі Гонгадзе

У 2003 році гострий тромбофлебіт спричинив смерть керівника Держуправління справами (ДУС) Юрія Дагаєва. Він називався серед важливих свідків у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Версія про зовнішнє втручання свого підтвердження не знайшла, але активно розроблялася слідством.

Свідок загибелі Чорновола

В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, який трагічно загинув 25 березня 1999 року, коли його автомобіль врізався в "КамАЗ" із причепом. Цю загибель вважали підозрілою, а у пресі ще протягом десятиліть з'являлися розслідування, у тому числі щодо різних теорій умисного вбивства політика. Через деякий час, у лютому 2000-го року, помер головний свідок автокатастрофи – Іван Шолом, який знаходився в кабіні КАМАЗа. Ексгумація виявляє сліди отруєння важкими металами.

Отруєння в рф

У сусідній росії, яка вже другий рік поспіль веде війну проти України, отруєння стали звичним явищем. Іноді, випадки отруєнь трапляються за межами країни-агресора, але трапляються з російськими громадянами, або тими, хто виступав проти президента росії володимира путіна. Звісно, кремль заперечує зв’язки з підозрілими отруєннями.

Приміром, опозиційний політик Олексій Навальний у 2020 році тяжко захворів у літаку в Сибіру, а потім був перевезений до Німеччини для лікування. Європейські лабораторії визначили, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Ще один критик путіна, Володимир Кара-Мурза, двічі тяжко хворів у москві – один раз у 2015 році та другий раз у 2017 році – із симптомами отруєння. Зразки тканин, вивезені його родичами з росії, були передані ФБР, яке розслідувало його справу як "умисне отруєння".

Кілька отруєнь трапилися у Великій Британії. Останнім було отруєння у 2018 колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки, які мешкали в Солсбері. російські шпигуни використали "Новічок". У 2006 році Скрипаля викрили за шпигунство на користь Великої Британії та засудили за державну зраду, однак у 2010 році вислали за кордон шляхом обміну на російських шпигунів.

Отруєння Литвиненка полонієм

До цього росіяни показово отруїли ексспівробітника російської ФСБ Олександра Литвиненка. Він відомий тим, що у 1998 році публічно заявив, що отримав від керівництва спецслужб усний наказ вбити олігарха Бориса Березовського, однак разом із колегами відмовився це робити. Після цього йому стали погрожувати фізичною розправою та навіть вчиняли замахи на його життя. У 2000 році він втік до Великої Британії, де згодом отримав підданство та політичний притулок. 1 листопада 2006 року, як заявив сам Литвиненко, він провів зустріч із екс-колегою з ФСБ Андрієм Луговим та невідомим, який назвався Володимиром. За словами Литвиненка, цей "Володимир" постійно наполягав на чашці чаю. Повернувшись додому, йому стало зле й він, запідозривши отруєння, негайно промив шлунок та викликав лікарів. Медики констатували отруєння радіоактивною речовиною талієм (згодом вони почали говорити про полоній-210), шанси вижити були 50/50. Але 23 листопада стан здоров’я Литвиненка різко погіршився і ввечері того ж дня він помер.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2022 року стало відомо про замах на Кирила Буданова та тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова.