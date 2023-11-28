Не только жена Буданова. ТОП-6 загадочных отравлений последних лет

В последние годы по миру прокатилась волна отравлений тех, кто выступает против россии или критикует путина

В ряде украинских СМИ прогремела новость об отравлении тяжелыми металлами жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны. Впоследствии появились новые подробности — мол, отравлена была не только она, а еще несколько сотрудников Главного управления разведки, они сейчас лечатся. Анонимные собеседники говорят, что Марианну Буданову "скорее всего отравили из-за еды".

Кто именно был целью отравителей – неизвестно. Но ранее Буданов в интервью украинским медиа рассказывал, что его жена проживает вместе с ним в его рабочем кабинете, хотя и не работает в ГУР. В украинской истории было много громких случаев отравлений, в том числе за последние годы. Телеграф вспоминает самые известные из них:

Отравления Умерова

В марте 2022 г. иностранные медиа писали об отравлении российского олигарха Романа Абрамовича и двух участников украинской делегации, среди которых нынешний глава минобороны Рустем Умеров. Отметим, что сразу после начала полномасштабной войны Умеров вошел в состав украинской делегации на переговорах Украины с россией.

Так, по данным издания The Wall Street Journal, писали, что эти лица имели симптомы отравления в начале марта прошлого года. Пострадавшие якобы жаловались на покраснение глаз, слезотечение, шелушение кожи на лице и руках.

Хотя Умеров опроверг информацию об отравлении и назвал ее фейком.

Виктор Ющенко

Президентские выборы-2004 проходили 31 октября (первый тур), а за месяц до этого произошло загадочное отравление одного из основных кандидатов того времени Виктора Ющенко. Виновного в отравлении до сих пор не назвали, однако известно, что 5 сентября 2004 года Ющенко встречался с руководством Службы безопасности Украины, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику.

Виктор Ющенко до и после отравления

Врачи заявили, что Ющенко был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Он выжил, однако получил повреждение кожи на лице. Позже был проведен ряд экспертиз. Повторная экспертиза в конце мая 2006 подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.

Экс-посол США

В этом году Atlantic Council подтвердила, что старший директор ее Евразийского центра Джон Хербст и бывший посол США в Украине был одним из четырех человек, подвергшихся отравлениям или столкнувшимся со случаями проникновения в их жилье неизвестных, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами. Так, Хербст занимал должность посла США в Украине и Узбекистане в 2000-тысячных.

Он заболел в апреле 2021 года и почувствовал симптомы, которые могли свидетельствовать об отравлении, включая повышенные уровни токсинов в его крови. Также от подобных симптомов страдали директор фонда "Свободная россия" Наталья Арно, а также неназванная уехавшая из россии российская журналистка.

Атлантический совет заявил, что медицинские работники "оказали эффективную помощь Хербсту в то время, но не смогли окончательно заключить об отравлении". Федеральные правоохранительные органы также были вовлечены в дело, у Хербста взяли образец крови, хотя результаты лабораторных исследований не обнаружили токсических соединений.

Цушко

В 2007 году бывший министр МВД Василий Цушко якобы был отравлен, по крайней мере, так заявил он сам и его адвокат Татьяна Монтян (сейчас проживает в россии и работает на российскую пропаганду). Цушко говорит, что в немецкой клинике в его крови обнаружили летальные дозы теофиллина и диоксина – препаратов, применяемых для лечения астмы и сердечных расстройств, но при передозировке способных спровоцировать инфаркт. Именно это произошло с министром, и он был убежден, что заболеть ему "помогли".

Цушко обвинял Секретариат Президента в отравлении, мол, причиной покушения стали его действия по недопущению переворота в Генпрокуратуре, а также антикоррупционные меры в МВД.

Свидетель по делу Гонгадзе

В 2003 году острый тромбофлебит повлек смерть руководителя Госуправления делами (ГУД) Юрия Дагаева. Он назывался среди важных свидетелей по убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Версия о внешнем вмешательстве своего подтверждения не нашла, но активно разрабатывалась следствием.

Свидетель гибели Черновола

Вячеслав Черновол – украинский политический деятель, трагически погибший 25 марта 1999 года, когда его автомобиль врезался в КамАЗ с прицепом. Эту гибель считали подозрительной, а в печати еще в течение десятилетий появлялись расследования, в том числе в отношении различных теорий умышленного убийства политика. Через некоторое время, в феврале 2000 года, умер главный свидетель автокатастрофы – Иван Шолом, находившийся в кабине КамАЗа. Эксгумация выявляет следы отравления тяжелыми металлами.

Отравление в россии

В соседней россии, которая уже второй год ведет войну против Украины, отравления стали привычным явлением. Иногда случаи отравлений случаются за пределами страны-агрессора, но случаются с российскими гражданами или теми, кто выступал против президента россии владимира путина.

К примеру, оппозиционный политик Алексей Навальный в 2020 году тяжело заболел в самолете в Сибири, а затем был перевезен в Германию для лечения. Европейские лаборатории определили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Еще один критик путина, Владимир Кара-Мурза, дважды тяжело болел в москве – один раз в 2015 году и второй раз в 2017 году – с симптомами отравления. Образцы тканей, вывезенные его родственниками из россии, были переданы ФБР, расследовавшему его дело как "преднамеренное отравление".

Несколько отравлений произошло в Великобритании. Последним было отравление в 2018 году бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, проживавших в Солсбери. русские шпионы использовали "Новичок". В 2006 году Скрипаля разоблачили за шпионаж в пользу Великобритании и осудили за государственную измену, однако в 2010 году выслали за границу путем обмена на российских шпионов.

Отравление Литвиненко полонием

До этого россияне показательно отравили экс-сотрудника российской ФСБ Александра Литвиненко. Он известен тем, что в 1998 году публично заявил, что получил от руководства спецслужб устный приказ убить олигарха Бориса Березовского, но вместе с коллегами отказался это делать. После этого ему стали угрожать физической расправой и даже покушались на его жизнь. В 2000 году он бежал в Великобританию, где получил подданство и политическое убежище. 1 ноября 2006 года, как заявил сам Литвиненко, он провел встречу с экс-коллегой из ФСБ Андреем Луговым и неизвестным, который представился Владимиром. По словам Литвиненко, этот "Владимир" постоянно настаивал на чашке чая. Вернувшись домой, ему стало плохо, и он, заподозрив отравление, немедленно промыл желудок и вызвал врачей. Медики констатировали отравление радиоактивным веществом таллием (впоследствии они начали говорить о полонии-210), шансы выжить были 50/50. Но 23 ноября состояние здоровья Литвиненко резко ухудшилось и вечером того же дня он скончался.

Ранее "Телеграф" писал, что в декабре 2022 года стало известно о покушении на Кирилла Буданова и тогдашнего министра обороны Алексея Резникова.