Отравление жены Буданова: экс-глава ГУР назвал истинную цель оккупантов

Операции ГУР заметно досаждают россии

В истории с отравлением жены Кирилла Буданова Марианны главной целью, вероятнее всего, был лично начальник Главного управления разведки. Нейтрализация Буданова является основной целью российских спецслужб.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки в 2020—2021 годах, начальник Главного управления разведки в 2015—2016 годах Валерий Кондратюк в интервью Radio NV. По его словам, охота на Буданова говорит о том, что операции ГУР досаждают россии.

"Сегодня у нас, в Украине, большинство наших людей уже привыкли к очередным операциям ГУРа на территории россии и в Крыму — (ударов, — Ред.) по всем этим аэродромам, коммуникациям, складам боеприпасов. То есть, для нас это уже, знаете, как серия. Мы даже не комментируем очередные операции. Мы понимаем, что это стратегия тысячи порезов. Но при этом именно эта охота свидетельствует, что россии эти операции ГУРа досаждают и точно заливают им, как говорится, сала за их сорочку. И это они очень-очень четко чувствуют.", — сказал он.

В то же время Кондратюк подчеркнул, что применение яда произошло, когда россияне не смогли дотянуться до начальника ГУР лично и попытались сделать это через третьих лиц. Он также считает, что россияне использовали бы любую попытку, чтобы избавиться от Кирилла Буданова и его руководства.

"Я хочу еще раз подчеркнуть: что сегодня, по моим оценкам, наиболее желанной целью российских спецслужб, безусловно, является глава ГУР и сотрудники ГУР МО Украины из-за личного унижения путина. И именно это вызвало не только количество серий ракетных ударов, Shahed по зданиям, по помещениям ГУР МО, а также постоянную охоту российских диверсантов за непосредственно Кириллом Будановым", — добавил Кондратюк.

Собеседник издания подчеркнул, что согласно имеющейся у него закрытой информации, отравление произошло тяжелыми металлами. При сдаче анализа были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть. Вывод таких веществ из организма требует определенного времени.

Отравление коснулось помимо жены Буданова еще и высокопоставленных лиц. В данном случае речь идет о руководителях отдельных направлений, которые именно ответственны за операцию по россии в Главном управлении разведки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пострадать от отравления могла не только Марианна Буданова, но и еще несколько сотрудников. Как выяснилось, у них оказались схожие анализы.