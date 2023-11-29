Теперь пора в Украину: у Зеленского отреагировали на визит Илона Маска в Израиль

В Киеве убеждены, что миллиардер изменит свое мнение об Украине, если решится на визит

Американскому миллиардеру Илону Маску после визита в Израиль стоило бы приехать в Украину, чтобы увидеть последствия зверств россиян своими глазами.

Об этом сообщил в своем X советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который обратил внимание на то, как изменилась позиция Маска после его посещения кибуца Кфар Аза, где боевики ХАМАС убили десятки мирных жителей.

"Яркий пример постижения реальности через личный опыт. Прибыл на место трагедии, увидел это своими глазами, почувствовал запах злодеяния. Именно это и произошло с… Илоном Маском — он приехал в Израиль, посетил кибуц Кфар-Аза, посмотрел тонны ужасных видеороликов с нательных камер, на которых израильтян буквально убивали террористы, и решительно высказался о необходимости уничтожить ХАМАС и другие террористические группировки", — написал Подоляк.

По его словам, теперь миллиардеру необходимо посетить Украину и своими глазами увидеть ужасы "русского мира", посмотреть в глаза детям, которые остались без родителей, и проснуться под звуки летящих дронов и ракет.

Подоляк убежден, что это позволит бизнесмену убедиться в необходимости ликвидации режима российского диктатора владимира путина, без чего войны и кровопролитие будут продолжаться вечно.

"Как только вы столкнетесь лицом к лицу с трагедией, ваш личный мир изменится навсегда. И в этот момент поймете, что не надо "советовать" Украине "согласиться обменять что-либо на российские фиктивные гарантии", — добавил он.

Напомним, после скандала с антисемитскими высказываниями Маск отправился в Израиль, где встретился с руководством страны и семьями жертв боевиков ХАМАС. После этого он заявил, что не видит другого варианта, кроме как ликвидировать террористов.

Как сообщал "Телеграф", в конце октября Маск призвал к прекращению огня в Украине. Он назвал войну Украины против напавшей на нее россии "безнадежной ситуацией" и заявил, что "нужно восстановить нормальные отношения с россией".