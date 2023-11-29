В НАТО заявили, что F-16 изменят ситуацию на поле боя, но есть и "но"

В НАТО заняты подготовкой украинских пилотов

Долгожданные истребители F-16, которые передадут Украине союзники, действительно смогут изменить ситуацию на поле боя. Однако, когда именно они прибудут на фронт — пока неизвестно.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Телеграфа". По словам главы альянса, ему сейчас неизвестны точные даты поставок F-16, но при этом он считает, что когда это произойдет, то данная техника изменит ситуацию на фронте.

"Они усилят способность Украины наносить потери российским войскам вторжение. А еще F-16 помогут еще больше усилить противовоздушную оборону Украины", — сказал он.

"Я не могу назвать конкретную дату, но я надеюсь, что поставка будет как можно скорее", — сказал Столтенберг

Генсек также отметил, что, прежде всего, необходимо провести подготовку украинских пилотов, чем в настоящее время и занимаются страны НАТО.

"Самолеты есть, но надо научить пилотов, и это продолжается. И центр был создан в Румынии и Соединенные Штаты также дали понять, что членам НАТО разрешено поставлять F-16 в Украину. И я считаю важным, что, конечно, F-16 будет иметь значение", — передает слова Генсека наш корреспондент.

При этом Столтенберг подчеркнул, что хоть появление F-16 и изменит ситуацию на поле боя, геймченжером они, к сожалению, не станут.

"Мы должны осознать, что нет ни одной "серебряной пули", ни одной системы, которая сама по себе кардинально изменит ситуацию. Это вопрос о том, что многие разные возможности работают вместе одновременно, что оттолкнет россиян назад. Мы должны быть готовы к продолжительной и тяжелой борьбе. Я, конечно, приветствую поставку современных боевых танков, HIMARS, крылатых ракет и передовых систем ПВО, а также поставку F-16. Но опять же нет ни одной серебрянной пули, нет единой системы, которая сама по себе кардинально изменит ситуацию на поле боя", — считает Генсек.

Напомним, что "Телеграф" продолжает следить за ходом событий в Брюсселе, где сейчас проходит первая министерская встреча Совета Украина-НАТО. Узнать, что ответил Столтенберг на вопрос нашего корреспондента по поводу третьей мировой, вы можете перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе дали Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс. В частности речь идет о борьбе с коррупцией и поддержке прав человека.