Страны НАТО передадут Украине новую помощь: Столтенберг озвучил цифры

Генсек НАТО озвучил новые цифры поддержки Украины союзниками

Союзники Украины продолжат поддерживать ее на пути в НАТО, а также готовятся предоставить ей дополнительную помощь.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по поводу встречи глав дипломатических ведомств стран Альянса в Брюсселе.

По его словам, члены блока во время встречи подтвердили намерение поддерживать Украину на ее пути в НАТО, а также непоколебимо поддерживать ее народ, который храбро защищает свою страну.

"Только в последние дни мы увидели важные новые объявления. Германия пообещала выделить 8 миллиардов евро на следующий год, а Нидерланды — более 2 миллиардов. Румыния открыла центр подготовки украинских пилотов F-16. Союзники, включая США и Финляндию, отправляют больше средств ПВО и боеприпасов", — сказал он и напомнил, что около 20 союзных стран создали коалицию, которая займется поставками средств ПВО в Украину.

При этом Столтенберг отметил, что это все поможет спасти жизни украинцев и послать россии сигнал о том, что поддержка Запада не ослабнет.

Напомним, ранее Столтенберг говорил, что чем сильнее Украина будет на поле боя, тем более веской будет ее позиция на переговорах. При этом он не стал давать прогнозы о том, как будут развиваться события на фронте.