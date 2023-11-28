Будет ли Украина в НАТО: Майк Помпео сделал прогноз

Помпео считает, что нужно будет сделать то же, что государства-союзники сделали после Второй мировой войны

После завершения войны украинцев против российских оккупантов архитектура безопасности для Украины может быть разной – в том числе со вступлением в НАТО. Но главным фактором станет недопущение повтора российского вторжения в будущем.

Об этом сказал бывший государственный секретарь США Майк Помпео в интервью NV. По его словам, пока невозможно спрогнозировать сроки, в которые Украина получит приглашение в НАТО.

"Я согласен, что архитектура безопасности должна быть достаточной, чтобы вне зависимости от того, какая договоренность будет достигнута в конце этого конфликта, мы все были убеждены, что это не повторится", – отметил он.

Помпео напомнил, что после последней большой войны в Европе был выработан набор принципов, задачей которых было не допустить повторения ситуации. Их хватило более чем на 70 лет мира на европейской территории. После войны в Украине нужно будет сделать то же самое.

"Если мы сделаем это правильно, то как формальная часть НАТО, или в другой конструкции безопасности, если мы сделаем это правильно, мы сможем создать еще 70 лет мира и процветания", – резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что главы МИД НАТО намерены согласовать рекомендации для Украины по вступлению в Альянс. Уже известна дата – это может произойти 28-29 ноября на встрече в Брюсселе.