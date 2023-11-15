В россии рассказали, что думают о "частичном" вступлении Украины в НАТО

В россии устроили истерику из-за предложения экс-генсека НАТО

В российском МИД отреагировали на предложение бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о присоединении Украины к Альянсу по сценарию ФРГ и ГДР, отметив, что для москвы это будет неприемлемо.

Как сообщают российские СМИ, в среду официальный представитель МИД рф мария захарова заявила, что россия не согласится на вступление Украины в НАТО в любом виде.

"Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО… По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для россии неприемлемо", — заявила захарова.

Как сообщалось ранее, 11 ноября Расмуссен предложил НАТО сделать шаг навстречу Украине и применить для нее сценарий Германии. То есть, распространить гарантии безопасности Альянса только на ту часть страны, которая находится под контролем Киева, а остальную часть включить уже после деоккупации. По его словам, это остановит россию от желания расширять конфликт и по сути введет "бесполетную зону" над Украиной.

Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что принцип Украины по поводу сохранения суверенитета остается неизменным, а любые территориальные уступки являются неприемлемыми.