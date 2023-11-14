Вступление Украины в НАТО частями: Ермак прокомментировал идею Расмуссена

В ОП в очередной раз акцентировали внимание на важности территориальной целостности

Идея вступления Украины в НАТО без оккупированных территорий, которую озвучил бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен, не соответствует принципам официального Киева. Офис президента дал понять, что не пойдет на это.

Об этом сказал глава ОП Украины Андрей Ермак. Такое заявление чиновник сделал во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Это мнение Андерса. Он не упомянул наши принципы, потому что знает о них. Они очень ясны и прочны — никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету", — подчеркнул Ермак.

Глава ОП рассказал, что Расмуссен сравнил ситуацию в Украине с ФРГ и ГДР. Но, по мнению Ермака, нынешняя ситуация уникальная. Именно по этой причине предложение экс-генсека НАТО невозможно осуществить. Также Ермак сообщил, что власти Украины уже ведут консультации по подписанию соглашений о гарантиях безопасности.

Ранее в The Guardian появилась статья, где говорится о том, что бывший генсек НАТО Расмуссен предложил, чтобы Украина присоединилась к Альянсу без захваченных россией территорий.

"План частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а вместо этого будет означать решимость предупредить россию о том, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонительному альянсу", — цитирует Расмуссена газета.

По его мнению, натовская защита подконтрольной Украине территории "высвободит украинские силы для линии фронта". А также по сути будет введена бесполетная зона для России, "чтобы она не могла летать над территорией Украины или посылать ракеты в украинские города".

Расмуссен напомнил прецедент Западной Германии, которая присоединилась к альянсу в 1955 году без ГДР. Он считает, что этот вопрос нельзя вновь откладывать и уже в следующем году на ближайшем саммите НАТО пригласить Украину вступить.

Ранее "Телеграф" сообщил, что, по мнению советника руководителя ОП Михаила Подоляка, разговоры о вступлении Украины в НАТО частями только провоцируют россию.