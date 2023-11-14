Вступ України до НАТО частинами: Єрмак прокоментував ідею Расмуссена

У ОП вкотре акцентували увагу на важливості територіальної цілісності

Ідея вступу України до НАТО без окупованих територій, яку озвучив колишній генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен, не відповідає засадам офіційного Києва. Офіс президента дав зрозуміти, що не піде на це.

Про це сказав голова ОП України Андрій Єрмак. Таку заяву чиновник зробив під час виступу у Гудзонівському інституті у Вашингтоні.

"Ця думка Андерса. Він не згадав наші принципи, тому що знає про них. Вони дуже зрозумілі і міцні — жодного компромісу щодо незалежності, територіальної цілісності, суверенітету", — підкреслив Єрмак.

Глава ОП розповів, що Расмуссен порівняв ситуацію в Україні з ФРН та НДР. Але, на думку Єрмака, нинішня ситуація є унікальною. Саме тому пропозицію екс-генсека НАТО неможливо здійснити. Також Єрмак повідомив, що влада України вже веде консультації щодо підписання угод про гарантії безпеки.

Раніше в The Guardian з’явилася стаття, де йдеться про те, що колишній генсек НАТО Расмуссен запропонував, щоб Україна приєдналася до Альянсу без територій, що були захоплені росією.

"План часткового членства України не символізуватиме заморожування конфлікту, а натомість означатиме рішучість попередити росію про те, що вона не може завадити Україні приєднатися до західного оборонного альянсу", — цитує Расмуссена газета.

На його думку, натовський захист підконтрольної Україні території "звільнить українські сили для лінії фронту". А також по суті буде запроваджено безпольотну зону для Росії, "щоб вона не могла літати над територією України або посилати ракети в українські міста".

Расмуссен нагадав прецедент Західної Німеччини, яка приєдналася до альянсу 1955 року без НДР. Він вважає, що це питання не можна відкладати і вже наступного року на найближчому саміті НАТО запросити Україну вступити.

Раніше "Телеграф" повідомив, що, на думку радника керівника ОП Михайла Подоляка, розмови про вступ України до НАТО частинами лише провокують росію.