Речь не о заморозке конфликта: экс-генсек НАТО предложил принять Украину в Альянс, но по частям

Чиновник считает, что таким образом россия умерит свои амбиции

Бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Альянсу принять Украину в свой состав, но не распространять положения пятой статьи о коллективной обороне на те ее части, которые находятся под российской оккупацией.

Как сообщает The Guardian, экс-генсек НАТО подчеркнул, что такой шаг вовсе не будет обозначать переход конфликта в замороженное состояние, но наоборот пошлет россии четкий сигнал, что она не сможет помешать Украине стать полноценным членом военного блока.

"Пришло время сделать следующий шаг и направить Украине приглашение вступить в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в центре НАТО", — сказал он.

Расмуссен отметил, что многие страны НАТО хотят видеть Украину в Альянсе, но их останавливает положение статьи 5, которое гласит о том, что все страны блока будут вынуждены вступить в уже идущую войну против россии. Однако вариант с нераспространением ее действия на оккупированные территории позволил бы снизить риски прямой конфронтации между москвой и Западом.

При этом он считает, что статья 5 заставит россию охладить амбиции относительно расширения агрессии против Украины, а Киеву позволит высвободить часть своих военных для отправки на фронт.

В целом чиновник сравнивает это с введением "бесполетной зоны" над частью Украины, чтобы россия не смогла использовать там свои самолеты, дроны и ракеты. Он также напомнил, что по такому же принципу в НАТО вступала Западная Германия, в то время как восточная ее часть была под советской оккупацией еще несколько десятков лет.

"Мы должны осознать, что серые зоны — это опасные зоны. Нейтралитета в старом понимании мира больше не существует. Серые зоны становятся для путина искушением атаковать", — отметил он и добавил, что НАТО также будет полезно членство Украины, поскольку ВСУ сейчас наиболее боеспособная армия Европы.

Как известно Расмуссен с 2022 года вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком работает в консультативной группе по гарантиям безопасности для Украины.

Стоит отметить, что его заявления прозвучали на фоне заявлений от союзников о том, что Западу стоит быть готовым к тому, что война в Украине будет длиться еще очень долго. Примечательно, но такое же заявление прозвучало и на российском телевидении.