В то же время на Западе отметили успехи ВСУ

Возможные сроки продления войны в Украине активно обсуждают в нашей стране и за ее пределами. В последнее время на Западе и даже в россии политики начали говорить, что эта война будет продолжаться еще долго.

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на прогресс украинских Вооруженных сил в борьбе с российскими войсками, но предупредил, что продвижение будет сложным. " Нам нужно быть готовыми к долгому пути. Войны по своей природе непредсказуемы", — заявил он.

Столтенберг отметил, что всегда было ясно, что это будет нелегкая война. "Мы знали, что россия месяцами готовила оборонительные линии — с минами, с танковыми окопами, с большим количеством оборонных позиций", - отметил он. Тем не менее, по мнению генсека НАТО, украинцы "смогли добиться успехов и освободить больше территории".

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что война в Украине будет продолжаться еще долго. Он подчеркнул, что не видит признаков того, что россия прекратит войну против Украины и выведет с ее территории свои войска.

"Нам следует быть готовым к тому, что эта война может длиться очень долго", — заявил Шольц. Однако, по его словам, боевые действия уже продолжаются гораздо дольше, чем рассчитывал президент россии владимир аутин.

В россии тоже заговорили о "войне вдолгую". Вице-спикер государственной думы рф петр толстой считает, что война против Украины будет длиться много лет.

Он подчеркнул, что война не закончится ни через год, ни через два, потому что "задача очень серьезная". "Ничего не закончится, оно только начинается", — заявил он.

Следует отметить, что в сентябре этот же толстой заявлял, что война против Украины будет продолжаться еще "года два-три".

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей статье в журнале The Economist отметил, что война с россией зашла в тупик из-за паритета сил. Расчет на обескровливание врага он назвал своей ошибкой, ведь россия не считает свои потери.