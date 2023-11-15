У росії розповіли, що думають про "частковий" вступ України до НАТО

У росії влаштували істерику через пропозицію ексгенсека НАТО

У російському МЗС відреагували на пропозицію колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена про приєднання України до Альянсу за сценарієм ФРН та НДР, наголосивши, що для Москви це буде неприйнятним.

Як повідомляють російські ЗМІ, в середу офіційний представник МЗС рф марія захарова заявила, що росія не погодиться на вступ України до НАТО в будь-якому вигляді.

"Ми постійно роз’яснюємо нашу позицію з приводу вступу України до НАТО... Частками або без якихось частин, у будь-якому вигляді, вступ України до Атлантичного блоку для росії неприйнятний", — заявила захарова.

Як повідомлялося раніше, 11 листопада Расмуссен запропонував НАТО зробити крок назустріч Україні та застосувати для неї сценарій Німеччини. Тобто поширити гарантії безпеки Альянсу лише на ту частину країни, яка знаходиться під контролем Києва, а решту включити вже після деокупації. За його словами, це зупинить росію від бажання розширювати конфлікт і, по суті, запровадить "безпольотну зону" над Україною.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що принцип України щодо збереження суверенітету залишається незмінним, а будь-які територіальні поступки є неприйнятними.