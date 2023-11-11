Не про заморожування конфлікту: ексгенсек НАТО запропонував прийняти Україну до Альянсу, але частинами

Чиновник вважає, що таким чином росія стримає свої амбіції.

Колишній глава НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував Альянсу прийняти Україну до свого складу, але не поширювати положення п’ятої статті про колективну оборону на ті її частини, які перебувають під російською окупацією.

Як повідомляє The Guardian, ексгенсек НАТО наголосив, що такий крок зовсім не позначатиме перехід конфлікту в заморожений стан, але навпаки надішле росії чіткий сигнал, що вона не зможе перешкодити Україні стати повноцінним членом військового блоку.

"Настав час зробити наступний крок і направити Україні запрошення вступити до НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в центрі НАТО", — сказав він.

Расмуссен зазначив, що багато країн НАТО хочуть бачити Україну в Альянсі, але їх зупиняє положення статті 5, яке говорить про те, що всі країни блоку будуть змушені вступити в війну проти росії. Однак варіант із нерозповсюдженням її дії на окуповані території дозволив би знизити ризики прямої конфронтації між москвою та Заходом.

При цьому він вважає, що стаття 5 змусить рф охолодити амбіції щодо розширення агресії проти України, а Києву дозволить вивільнити частину своїх військових для відправлення на фронт.

Загалом чиновник порівнює це із запровадженням "безпольотної зони" над частиною України, щоб росія не змогла використовувати там свої літаки, дрони та ракети. Він також нагадав, що за таким же принципом до НАТО вступала Західна Німеччина, тоді як її східна частина була під радянською окупацією ще кілька десятків років.

"Ми повинні усвідомити, що сірі зони — це небезпечні зони. Нейтралітету в старому розумінні світу більше не існує. Сірі зони стають для путіну спокусою атакувати", — зазначив він і додав, що НАТО також буде корисним членство України, оскільки ЗСУ зараз найбільш боєздатна. армія Європи.

Як відомо, Расмуссен з 2022 року разом із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком працює в консультативній групі з гарантій безпеки для України.

Варто зазначити, що його заяви пролунали на тлі заяв від союзників про те, що Заходу варто бути готовим до того, що війна в Україні триватиме ще довго. Примітно, але така сама заява прозвучала і на російському телебаченні.