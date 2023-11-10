Прогнози невтішні: союзники України та путінці зробили однакові заяви щодо війни

Водночас на Заході відзначили успіхи ЗСУ

Можливі терміни продовження війни в Україні активно обговорюють у нашій країні та за її межами. В останній час на Заході та навіть у росії політики почали говорити, що ця війна буде тривати ще довго.

Так, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розраховує на прогрес українських Збройних сил у боротьбі з російськими військами, але попередив, що просування буде складним. "Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані", — заявив він.

Столтенберг зазначив, що завжди було зрозуміло, що це буде нелегка війна. "Ми знали, що росія місяцями готувала оборонні лінії — з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій", — зазначив він. Тим не менш, на думку генсека НАТО, українці "змогли досягти успіхів і звільнити більше території".

Своєю чергою канцлер ФРН Олаф Шольц також заявив, що війна в Україні триватиме ще довго. Він підкреслив, що не бачить ознак того, що росія припинить війну проти України і виведе з її території свої війська.

"Нам слід бути готовими до того, що ця війна може тривати дуже довго", — заявив Шольц. Однак, за його словами, бойові дії вже тривають набагато довше, ніж розраховував президент рф володимир путін.

У росії теж заговорили "війну в довгу". Віцеспікер державної думи рф петро толстой вважає, що війна проти України триватиме багато років.

Він підкреслив, що війна не закінчиться ні через рік, ні через 2, тому що "завдання дуже серйозне". "Нічого не закінчиться, воно тільки починається", — заявив він.

Слід зазначити, що у вересні цей же толстой, заявляв, що війна проти України триватиме ще "років два-три".

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті у журналі The Economist зазначив, що війна з росією зайшла у глухий кут через паритет сил. Розрахунок на знекровлення ворога він назвав своєю помилкою, адже росія не рахує свої втрати.