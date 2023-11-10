Більшу частину подолали: Єрмак розповів, скільки ще триватиме війна в Україні

Чиновник порівняв війну із забігом на 100 метрів

На тлі боїв в Україні, що продовжуються, громадськість останнім часом активно обговорює ситуацію на фронті і численні прогнози експертів на наступний рік. Керівник Офісу президента (ОП) України Андрія Єрмак дав відповідь на одне з головних питань, яке сьогодні хвилює українців.

Він заявив, що зараз нікому невідомо, коли закінчиться війна. Таку заяву він зробив в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Однак, за його словами, вона умовно закінчиться раптово. "І саме для цього все робиться. Багато чинників, які впливають на це. Але все ж таки якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 є найважчими", — сказав керівник ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває на останньому етапі війни. Не виключено, що він стане найважчим.

При цьому військові експерти, коментуючи ситуацію на фронті, поки що не бачать перспектив її завершення.

Так, наприклад, військовий аналітик Дмитро Снєгірьов розповів, що протягом наступних кількох місяців окупанти намагатимуться тиснути в районі Куп’янська, Авдіївки, зупиняти контрнаступ на Запорізькому напрямку.

Раніше "Телеграф" повідомив, що для України настануть невеселі часи, але вихід із війни лише один.