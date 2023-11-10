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Війна — день 625: ЗСУ мають частковий успіх, а українці вже подумки в ЄС

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам Новина оновлена 10 листопада 2023, 00:03
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 10 листопада 2023 року. Збройні сили України мають невеликий успіх на Запорізькому напрямку, де з низки причин дуже складно просунутися. Тим часом в Україні продовжують активну боротьбу зі співпрацею з росіянами, через що заблокували одразу 16 популярних медіаресурсів. Більше того, схоже, що подумки українці вже в ЄС — принаймні більшість впевнена, що Україна увійде до Євросоюзу вже зовсім скоро.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У кількох областях України повітряна тривога. У повітряному просторі ударні дрони супротивника, також є ракетна небезпека. Повідомляється про роботу ППО на Харківщині.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій в Україні 10.11.2023
Карта бойових дій в Україні 10.11.2023

З даними за 7 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 622: у ЗСУ є низка успіхів на фронтах, через що окупанти змушені підтягувати резерви

Про те, що відбувалося 8 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 623: окупанти посилюють тиск на сході і не зважають на втрати

Інформацію за 9 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 624: окупанти намагаються оточити Авдіївку, а у ЗСУ успіхи на Херсонщині