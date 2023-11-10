Війна — день 625: ЗСУ мають частковий успіх, а українці вже подумки в ЄС

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 10 листопада 2023 року. Збройні сили України мають невеликий успіх на Запорізькому напрямку, де з низки причин дуже складно просунутися. Тим часом в Україні продовжують активну боротьбу зі співпрацею з росіянами, через що заблокували одразу 16 популярних медіаресурсів. Більше того, схоже, що подумки українці вже в ЄС — принаймні більшість впевнена, що Україна увійде до Євросоюзу вже зовсім скоро.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У кількох областях України повітряна тривога. У повітряному просторі ударні дрони супротивника, також є ракетна небезпека. Повідомляється про роботу ППО на Харківщині.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій в Україні 10.11.2023

З даними за 7 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 622: у ЗСУ є низка успіхів на фронтах, через що окупанти змушені підтягувати резерви

Про те, що відбувалося 8 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 623: окупанти посилюють тиск на сході і не зважають на втрати

Інформацію за 9 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 624: окупанти намагаються оточити Авдіївку, а у ЗСУ успіхи на Херсонщині