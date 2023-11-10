росію охопила нова потужна пожежа: цього разу неподалік Москви (фото, відео)

По потерпілих не повідомляється

Парад "раптових" пожеж у росії триває — цього разу потужне загоряння сталося в Підмосков’ї рано-вранці 10 листопада. На ліквідацію направили 90 пожежників, а його площа становила 2000 квадратних метрів.

Про інцидент пише МНС росії. За даними відомства, станом на 7:30 пожежу було локалізовано, а вже о 8:09 повністю ліквідовано.

Займання сталося у міському окрузі Ленінський на одному зі складів. Клуби чорного диму було видно місцевим мешканцям за кілометри.

"У Підмосков’ї пожежу ліквідують 90 фахівців та 29 одиниць техніки", — зазначають рятувальники.

У мережі активно діляться кадрами з місця події. Деякі очевидці кажуть, що їдкі чорні хмари були схожі на смерч.

"Чи це пожежа, чи це смерч. Величезна хмара розтяглася", — кажуть очевидці.

За попередніми даними, внаслідок займання ніхто не постраждав. Також не уточнюється, кому саме належить склад та що там зберігалося. Причини займання також поки що залишаються невідомими.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці жовтня в Москві сталася велика пожежа в одному з готелів.