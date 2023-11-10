россию охватил новый мощный пожар: на этот раз недалеко от Москвы (фото, видео)

По пострадавших не сообщается

Парад "внезапных" пожаров в россии продолжается — на этот раз мощное возгорание произошло в Подмосковье ранним утром 10 ноября. На ликвидацию направили 90 пожарных, а его площадь составила 2000 квадратных метров.

Об инциденте пишет МЧС россии. По данным ведомства, по состоянию на 7:30 пожар был локализован, а уже в 8:09 полностью ликвидирован.

Возгорание произошло в городском округе Ленинский на складе. Клубы черного дыма видны местным жителям за километры.

"В Подмосковье пожар ликвидируют 90 специалистов и 29 единиц техники", — отмечают спасатели.

В сети активно делятся кадрами с места происшествия. Некоторые очевидцы говорят, что едкие черные облака были похожи на смерч.

"То ли это пожар, то ли это смерч. Огромнейшее облако растянулось", — говорят очевидцы.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Также не уточняется, кому именно принадлежит склад и что там хранилось. Причины возгорания также пока остаются неизвестными.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в конце октября в Москве произошел крупный пожар в одной из гостиниц.