Вся улица в огне: в Виннице случился масштабный пожар (видео)
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На месте работают спасатели
В городе Винница произошел масштабный пожар на улице Гонты. На данный момент известно, что возгорание случилось в столярном цеху.
Информация об этом в вечером в четверг, 9 ноября, появилась в социальных сетях. В пабликах опубликовали первые видео с места происшествия, на которых видно, что огромная территория в настоящий момент охвачена огнем.
На месте в настоящее время работают спасатели. Информации о пострадавших нет. Также пока остается неизвестной причина возникновения пожара. В близлежащих домах на Гонты пропал свет.
В ГСЧС Винницкой области тем временем сообщают, что пожарный сейчас ликвидируют возгорание в складских помещениях, где горит ламинат.
"Площадь пожара около 1 тысячи кв. К ликвидации пожара привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Спасатели делают все возможное, чтобы пламя не распространилось на рядом расположенные металлические ангары. Пожар локализован в 22:36", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве случился масштабный пожар на улице Радужная. Огонь охватил одноэтажную постройку, в которой был расположен сервисный центр.