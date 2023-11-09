Вся вулиця у вогні: у Вінниці сталася масштабна пожежа (відео)

На місці працюють рятувальники

У місті Вінниця сталася масштабна пожежа на вулиці Гонти. На даний момент відомо, що спалах трапився у столярному цеху.

Інформація про це увечері у четвер, 9 листопада, з’явилася у соціальних мережах. У пабликах опублікували перші відео з місця події, на яких видно, що величезна територія зараз охоплена вогнем.

На місці наразі працюють рятувальники. Інформації щодо постраждалих немає. Також поки що залишається невідомою причина виникнення пожежі. У довколишніх будинках на Гонти зникло світло.

У ДСНС Вінницької області тим часом повідомляють, що пожежник зараз ліквідують спалах у складських приміщеннях, де горить ламінат.

"Площа пожежі близько 1 тисячі кв. До ліквідації пожежі залучено 40 осіб особового складу та 11 одиниць спецтехніки. Рятувальники роблять все можливе, щоб полум’я не поширилося на металеві ангари, що поряд. Пожежа локалізована о 22:36", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві сталася масштабна пожежа на вулиці Райдужна. Вогонь охопив одноповерхову споруду, в якій розташовано сервісний центр.