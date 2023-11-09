Війна — день 624: окупанти намагаються оточити Авдіївку, а у ЗСУ успіхи на Херсонщині

Оперативно про головне за добу

Бої в Україні продовжуються, а стрілянина не затихає по всій лінії фронту. Українські військові змогли досягти успіхів на лівому березі Дніпра в Херсонській області та за інформацією західних аналітиків перекинули туди важку техніку. Своєю чергою, росіяни намагаються посилити тиск на Авдіївку, намагаючись взяти її в кільце. При цьому експерти зазначають, що росіяни мають проблеми із запасом ракет, яких вони витратили занадто багато.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Інформацію за 6 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 621: окупанти сповільнилися на фронті, але активно обстрілюють ракетами

З даними за 7 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 622: у ЗСУ є низка успіхів на фронтах, через що окупанти змушені підтягувати резерви

Про те, що відбувалося 8 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 623: окупанти посилюють тиск на сході і не зважають на втрати