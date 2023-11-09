Прилетіло прямо на балкон: з’явилися фото та відео з місця смертельного обстрілу Херсона

Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік

Російські війська у четвер, 9 листопада, вкотре обстріляли житловий район Херсона. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, також є поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін. Він показав, як виглядає Корабельний район Херсона після російського обстрілу.

За словами чиновника, ворожим вогнем пошкоджено багатоквартирні будинки, приміщення "Пункту незламності", навчальний заклад та гаражі.

Внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік. У момент обстрілу він перебував на балконі.

Ще двоє громадян отримали поранення різного ступеня важкості. "Швидка" доправила до лікарні місцевого мешканця із пошкодженою ногою. Ще один херсонець отримав легку контузію.

У Херсонськый обласній прокуратурі показали фото наслідків атаки.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російські окупанти обстріляли вночі Чернігівську область. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі та комунальне підприємство, житлові будинки, господарські споруди мирних жителів міста Семенівки.