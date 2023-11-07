Потужні вибухи пролунали у Запоріжжі: всі подробиці
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Вибухів було 2
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів. До цього у ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа". За його даними, в обласному центрі прогриміло щонайменше два вибухи. Їх було чути у різних районах міста.
У повітряних силах за кілька хвилин до цього повідомляли таку інформацію:
"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — писали військові.
Варто зазначити, що тривога у зв’язку з ракетною небезпекою пролунала не лише у Запоріжжі.
За даними моніторингових пабліків, ворог застосував по Запоріжжю ракети "Іскандер", попередньо, з території тимчасово окупованого Криму. Місцеві Telegram-канали пишуть, що, за попередньою інформацією, у передмісті стався приліт. Також повідомляється про БПЛА-розвідника над містом.
Офіційних коментарів влади, які б підтвердили чи спростували цю інформацію, поки що немає.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кривому Розі пролунав вибух, але тривога залунала лише після нього.