Потужні вибухи пролунали у Запоріжжі: всі подробиці

Вибухів було 2

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів. До цього у ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа". За його даними, в обласному центрі прогриміло щонайменше два вибухи. Їх було чути у різних районах міста.

У повітряних силах за кілька хвилин до цього повідомляли таку інформацію:

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — писали військові.

Варто зазначити, що тривога у зв’язку з ракетною небезпекою пролунала не лише у Запоріжжі.

За даними моніторингових пабліків, ворог застосував по Запоріжжю ракети "Іскандер", попередньо, з території тимчасово окупованого Криму. Місцеві Telegram-канали пишуть, що, за попередньою інформацією, у передмісті стався приліт. Також повідомляється про БПЛА-розвідника над містом.

Офіційних коментарів влади, які б підтвердили чи спростували цю інформацію, поки що немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кривому Розі пролунав вибух, але тривога залунала лише після нього.