Потужний вибух у центрі Донецька, людей дістають з-під завалів (відео, фото)

У центрі тимчасово окупованого Донецька пролунала низка потужних вибухів. Вони пов’язані як із роботою ворожого ППО, так і з прильотами.

Про це повідомляють місцеві Telgram-канали. За їхніми даними, вибухи пролунали прямо в центрі міста. Очевидці публікують відео з однієї з вулиць міста, де трапився приліт. На кадрах можна побачити густий стовп диму, що піднімається високо у небо. Судячи з оточення вибух пролунав посеред житлової вулиці.

Наразі вже відомо, що через приліт кілька людей опинилися під завалами. Пропагандистські медіа вказують про нібито п’ятьох поранених. Деталі про їхній стан не повідомляються. Тим часом атака продовжується.

В одному з районів під час обстрілу почалася пожежа. За даними бойовиків, під удар потрапив Ворошиловський район міста, яке є центральним.

У пабликах також повідомляють, що постраждав і Будьонівський район.

доповнюється…