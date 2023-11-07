Мощный взрыв в центре Донецка, людей достают из-под завалов (видео, фото)

Под удар попали два центральных района

В центре временно оккупированного Донецка раздался ряд мощнейших взрывов. Они связаны как с работой вражеского ПВО, так и с прилетами.

Об этом сообщают местные Telgram-каналы. По их данным взрывы раздались прямо в центре города. Очевидцы публикуют видео с одной из улиц города, где случился прилет. На кадрах можно увидеть густой столб дыма, который поднимается высоко в небо. Судя по окружению взрыв раздался посреди жилой улицы.

В настоящее время уже известно, что из-за прилета несколько человек оказались под завалами. Пропагандисткие медиа указывают о якобы пяти раненых. Детали об их состоянии не сообщаются. Тем временем атака продолжается.

В одном из районов во время обстрела начался пожар. По данным боевиков, под удар попал Ворошиловский район города, который является центральным.

В пабликах также сообщают, что пострадал и Буденновский район.

Напомним, что 7 ноября серия взрывов раздалась в российском Таганроге. По данным местных жителей, произошло это недалеко от аэропорта.