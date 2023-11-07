Тревогу включили только после: в Кривом Роге прогремел взрыв (первые подробности)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Утром во вторник, 7 ноября, в городе Кривой Рог прогремел взрыв. Только после него объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Сообщение появилось в 8:36.
В 8:37 в Воздушных силах Украины предупредили, что на восточном и юго-восточном направлениях наблюдается активность вражеской тактической авиации. Существует угроза применения авиационного вооружения. В случае объявления тревоги в областях жителей призывают пройти в укрытия.
Новость дополняется…